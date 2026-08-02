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YT: Yayın Tarihi: 02.08.2026 21:47 2 Ağustos 2026 21:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.08.2026 21:50 2 Ağustos 2026 21:50
Okuma Okuma:  1 dakika

Sera Kadıgil hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı.

anka ajansı

anka ajansı
Görseli Büyüt
Sera Kadıgil hakkında soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Sera Kadıgil hakkında 31 Temmuz 2026 tarihinde TİP tarafından İzmir’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik ifadeleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Açıklamada, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 299. ve 310/2. maddelerinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaket ve tehdit suçlarından" resen başlatıldığı belirtildi. 

Haber Yeri
İstanbul
TİP sera kadıgil
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