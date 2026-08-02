Sera Kadıgil hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Sera Kadıgil hakkında 31 Temmuz 2026 tarihinde TİP tarafından İzmir’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik ifadeleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 299. ve 310/2. maddelerinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaket ve tehdit suçlarından" resen başlatıldığı belirtildi.