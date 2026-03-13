Senegal’de ‘LGBTİ+ ilişkilere’ hapis cezası 10 yıla çıkarıldı

Senegal parlamentosu, eşcinsel ilişkiler için öngörülen azami hapis cezasını 10 yıla çıkaran ve eşcinselliğin “teşvik edilmesini” suç sayan yeni bir yasayı onayladı.

Yasa 135 milletvekilinin oyuyla kabul edildi, karşı oy çıkmazken üç milletvekili çekimser kaldı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için son adım, cumhurbaşkanının yasayı imzalaması olacak.

Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile Başbakan Ousmane Sonko’nun seçim vaatlerinden biri olan düzenleme, Senegal yasalarında zaten suç sayılan eşcinsel ilişkilere yönelik son gözaltı dalgasının ardından parlamentoya sunuldu.

Polis geçen ay, aralarında iki tanınmış kişi ve bir gazetecinin de bulunduğu 12 erkeği gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, tasarının “derin kaygı verici” olduğunu belirterek cumhurbaşkanına yasayı imzalamama çağrısı yaptı.

Hükümet Sözcüsü Amadou Moustapha Ndieck Sarré ise, uluslararası eleştirileri reddederek düzenlemenin Senegal halkının görüşlerini yansıttığını savundu: “Senegallilerin çoğunluğu eşcinselliği kabul etmiyor. Kültürümüz bunu reddediyor ve biz buna kesin biçimde karşıyız.”

Senegal’de bazı muhafazakârlar, LGBTİ+’lar için uzun süredir daha ağır cezalar talep ediyordu. Kendilerini Senegal’in “ahlâki değerlerini” savunan bir hareket olarak tanımlayan And Sàmm Jikko Yi, yetkililere eşcinsel ilişkileri daha sert biçimde suç sayan düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuyordu.

“Eşcinsel ilişkilerin çoğu zaten gizli yaşanıyordu”

Hak örgütleri ise bu adımın LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığı ve şiddeti artırabileceği uyarısında bulunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) araştırmacısı Larissa Kojoué, söz konusu değişiklikleri “Eşcinsel ilişkileri suç saymak ve insanları cinsel yönelimleri nedeniyle tutuklamak; eşitlik ve ayrımcılık yasağı da dahil olmak üzere uluslararası hukuk tarafından korunan birçok hakkı ihlâl eder,” diye değerlendirdi.

Kojoué ayrıca, bu tür önlemlerin zaten damgalanan kişileri “şiddet ve korkuya” daha fazla maruz bırakabileceğini belirtti.

Düşünce kuruluşu Afrikajom Center’ın kurucusu Alioune Tine ise mevcut atmosferin toplumsal gerilimleri artırabileceğini söyledi. BBC News’e konuşan Tine, “Toplumsal kaygılar ele alınmalıysa da bunun insan haklarına saygı ve kamu sağlığı politikalarının korunmasıyla birlikte yapılması gerekir,” dedi.

Senegal LGBTİ+ Topluluğu Başkanı ve doktor Charles Dotou, “Eşcinsel ilişkilerin çoğu zaten gizli yaşanıyordu. Toplumda heteroseksüel evlilik yapmış olmasına rağmen eşcinsel ilişki sürdüren insanlar da var, çünkü toplumsal ve kültürel normlar böyle,” dedi.

Dotou’ya göre yeni yasa yalnızca insanların daha fazla gizlenmesine ve kaygının artmasına neden olacak: “İnsanlar bu topluluk içinde normal bir hayat yaşamaktan çekinir hâle gelecek. Özellikle zaten görünür olan kişiler ülkeyi terk edebilir, bu da toplumda bir tür kaos yaratabilir.” (TY)