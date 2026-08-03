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YT: Yayın Tarihi: 03.08.2026 16:25 3 Ağustos 2026 16:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.08.2026 16:32 3 Ağustos 2026 16:32
Okuma Okuma:  1 dakika

Sanatçı Raperîn, Kürtçe müziği bıraktı

Yaklaşık 16 yıldır Kürtçe müzik yapan sanatçı Raperîn, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kürtçe müzik kariyerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sanatçı Raperîn, Kürtçe müziği bıraktı
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Kürt sanatçı Dilek Demir (Raperîn), sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kürtçe müzik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Kararın ani bir kırgınlığın sonucu olmadığını, uzun süredir kendi içinde verdiği mücadelenin ardından alındığını belirten Raperîn, yıllar boyunca Kürtçe müziğe büyük emek verdiğini, kendisini yalnız bırakmayan dinleyicilerine teşekkür etti.

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"Zor ama önemli"

Raperîn açıklamasında, “Benim için çok zor ama bir o kadar da önemli bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 16 yıldır Kürtçe müzik yaptım. Bütün kalbimle emek verdim, hayaller kurdum, mücadele ettim. Bana eşlik eden, sesime ses olan herkese minnettarım” ifadelerini kullandı.

Raperîn, insanın bazen en çok sevdiği şeye bile veda etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

"Her son yeni bir başlangıçtır"

Kürtçe müzik yapmayı bırakma kararını uzun zamandır düşündüğünü dile getiren Raperîn, “Bu kararı bir kırgınlık anında değil, uzun uzun düşünerek aldım. Hayat bazen insanı yeni yollar seçmeye çağırıyor. Ben de bu çağrıyı dinlemeye karar verdim" dedi.

Destek veren herkese teşekkür eden Raperîn,“Her son aslında yeni bir başlangıçtır. Umarım bundan sonra da kalbimden çıkan her notada buluşuruz" ifadelerini kullandı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
raperin Kürtçe müzik sanatçı
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