Sanatçı Raperîn, Kürtçe müziği bıraktı

Kürt sanatçı Dilek Demir (Raperîn), sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kürtçe müzik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Kararın ani bir kırgınlığın sonucu olmadığını, uzun süredir kendi içinde verdiği mücadelenin ardından alındığını belirten Raperîn, yıllar boyunca Kürtçe müziğe büyük emek verdiğini, kendisini yalnız bırakmayan dinleyicilerine teşekkür etti.

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"Zor ama önemli"

Raperîn açıklamasında, “Benim için çok zor ama bir o kadar da önemli bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 16 yıldır Kürtçe müzik yaptım. Bütün kalbimle emek verdim, hayaller kurdum, mücadele ettim. Bana eşlik eden, sesime ses olan herkese minnettarım” ifadelerini kullandı.

Raperîn, insanın bazen en çok sevdiği şeye bile veda etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

"Her son yeni bir başlangıçtır"

Kürtçe müzik yapmayı bırakma kararını uzun zamandır düşündüğünü dile getiren Raperîn, “Bu kararı bir kırgınlık anında değil, uzun uzun düşünerek aldım. Hayat bazen insanı yeni yollar seçmeye çağırıyor. Ben de bu çağrıyı dinlemeye karar verdim" dedi.

Destek veren herkese teşekkür eden Raperîn,“Her son aslında yeni bir başlangıçtır. Umarım bundan sonra da kalbimden çıkan her notada buluşuruz" ifadelerini kullandı.

(FY)