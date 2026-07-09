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YT: Yayın Tarihi: 09.07.2026 08:56 9 Temmuz 2026 08:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.07.2026 09:00 9 Temmuz 2026 09:00
Okuma Okuma:  1 dakika

Şair Ahmet Telli entübe edildi

"Devrimci 78’liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şair Ahmet Telli entübe edildi

Şair Ahmet Telli’nin entübe edildi. Gelişmeyi, Devrimci 78’liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği ortak bir açıklamayla duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Şair Ahmet Telli’nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavi yönetmelrine rağmen bugün itibariyle entübe edilmiştir. Devrimci 78’liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Hala iyi haberler almayı umuyoruz.”

"Su Çürüdü", "Hüznün İsyan Olur" ve "Saklı Kalanlar" gibi unutulmaz eserlerin yaratıcısı olan Telli, toplumsal muhalefeti ve aşkı harmanlayan eserleriyle biliniyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ahmet telli edebiyat şair
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