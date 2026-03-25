Sağlık Bakanlığı, trans doktor Larin Kayataş’ı ikinci kez meslekten men etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin ilk açık kimlikli trans kadın doktoru Latin Kayataş’ı ikinci kez meslekten men edildi. Kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında suç duyurusunda bulunarak ceza davası açtı. Kayataş, hapis istemiyle yargılanıyor.

Trans doktor Larin Kayataş: Tek isteğim mesleğime geri dönmek

Kayataş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sadece doktorluk mesleğinin değil, özgürlüğünün ve hayatının tümünün hedef alındığını söyledi. “4 yıl Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, 6 yıl Çapa Tıp Fakültesi olmak üzere en az 10 yıllık emeğimle kazandığım doktorluk görevime tek taraflı ve hukuksuz şekilde son verildi” diyen Kayataş, sürecin sistematik dışlama ve kurumsal cezalandırma içerdiğini vurguladı.

BASINA VE KAMUOYUNA;



Herkese Merhabalar



Ben Dr Larin Kayataş.Türkiyenin ilk açık kimlikli trans kadın doktoruyum. Sağlık Bakanlığı tarafından "mahkeme kararına" rağmen 2.defa devlet memuriyetinden men edilip,kamudaki doktorluk görevime son verildi.Bununla da yetinilmedi,hemen… — Larin (@askolandin) March 24, 2026

Kayataş, Sağlık Bakanlığı tarafından atanan bir müfettişin 10 ay boyunca hazırladığı 924 sayfalık raporda kişisel verilerine erişildiğini, çalıştığı kurumda sağlık personeliyle hakkında görüşmeler yapıldığını ve özel hayatının ayrıntılı biçimde incelendiğini belirtti.

“Etek boyuma dair ifadeler rapora geçirildi. Tüm bunların ardından ceza süreci başlatıldı. Bu yaklaşım, sistematik ve ağır sonuçlar doğuran bir yıldırma pratiğine dönüştü” dedi.

bianet’e konuşan Kayataş, dayanışma çağrısı yaptı: “İkinci kez devlet memuriyetimden men edildim. Üstelik hakkımda suç duyurusunda bulunuldu, iki ayrı suçtan yargılanmam istendi. Daha önce açılan dört davayı kazandım. Bu süreci beklemiyordum. Yapılanlar açıkça zulüm. İşsiz bırakıldım, maaşım kesildi. Dayanışma kampanyası başlattım, destek bekliyorum.”

Kayataş, bu sürecin yalnızca kendisini ilgilendirmediğini, başta translar olmak üzere tüm LGBTİ+’ları doktorları ve hak ihlaline uğrayan herkesi ilgilendirdiğini söyledi. Ayrıca, Kayataş kamuoyunun hukuksuzluğun farkında olmasını ve dayanışmayı büyütmesini istediğini söyledi.

