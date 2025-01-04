ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Ocak 2025 15:46
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2025 15:50
2 dk Okuma

Saadet Partisi’nden ‘süreç’ açıklaması: Kürt sorunu küçük hesaplara alet edilmemeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan "Kürt meselesinin terör eksenli bir alana hapsedilmesi ve çözümün güvenlik odaklı bir yaklaşıma indirgenmesi kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engeldir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Saadet Partisi’nden ‘süreç’ açıklaması: Kürt sorunu küçük hesaplara alet edilmemeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı’nda konuştu.

Arıkan’ın gündeminde yeni çözüm süreci tartışmaları vardı. Çözüm sürecinin küçük hesapların nesnesi haline getirilmemesi gerektiğini savundu. Tüm siyasi partilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kürt meselesinin terör eksenli bir alana hapsedilmesi ve çözümün güvenlik odaklı bir yaklaşıma indirgenmesinin kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engel olduğunu söyledi:

Kürt Meselesi gibi hassas ve köklü sorunların, seçim kazanma ya da Anayasa değişikliği ile yeniden seçilme gibi küçük hesapların nesnesi haline getirilmesi, telafisi mümkün olmayan derin ayrışmalara neden olacaktır. Diğer yandan Kürt meselesinin terör eksenli bir alana hapsedilmesi ve çözümün güvenlik odaklı bir yaklaşıma indirgenmesi kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engeldir. Adada konuşanların siyasete katıldığı, salonda konuşanların nezarete atıldığı bir süreç hiçbir yaraya merhem olmaz.

Bizim bu konuda çözüm önerilerimiz bellidir. Yaşananların adı net olarak konulmalı ve şeffaflıkla kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Sürecin amacının siyasi hesaplar değil, meseleye kalıcı çözüm üretmek olduğu ve tüm tarafların samimiyeti konusunda kamuoyu ikna edilmelidir. Tüm siyasi partiler ve toplumsal aktörler sürece etkin mekanizmalarla dahil edilmelidir.

Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere tüm toplum kesimlerinin hassasiyetleri ciddiye alınmalıdır. Alternatif plan ve yol haritaları çalışılarak devlet, terör örgütünün ve liderinin inisiyatifine mahkum ve mecbur bırakılmamalıdır. Kamu güvenliğinden kesinlikle taviz verilmemelidir.

“Biz başlamış olan bu süreci büyük bir dikkat ve titizlikle izlemekteyiz. Endişelerimizi mahfuz tutarak, önerilerimizin ve süreç içerisindeki atılacak adımların takipçisi olacağız. Ülkemizin menfaatine olan her adımın yanında, zararına olan her girişimin karşısında duracağız.

“Topyekûn demokratikleşme ve kalkınma hamlesi başlatalım”

Her şeyin konuşulmak istendiği bir dönem içerisinde olunduğuna dikkat çeken Arıkan, bir çağrıda bulunarak, “Gelin şimdi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek topyekûn bir demokratikleşme ve kalkınma hamlesini başlatalım. Bu hamle, yalnızca belirli bir meseleye odaklanmasın. Adaleti, özgürlüğü ve insan haklarını güçlendiren bir anlayış benimsensin. Bu anlayış; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle güçlendirilsin. Hızlı ve yaygın bir kalkınma ile ekonomik ve sosyal eşitsizlikler azaltılsın. İnanın Türkiye’nin böyle bir hamleye çok ihtiyacı var.” dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Saadet Partisi çözüm süreci Kürt sorunu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git