Rumeli göçünün hafızası: "Yanya'dan İstanbul'a..." raflardaki yerini aldı

Scala Yayıncılık, yazar Sayra Onur Öz'ün yirmi yıllık kaleme aldığı "Yanya'dan İstanbul'a..." adlı eseri okurla buluşturdu.

"Yanya'dan İstanbul'a..." 1912 Balkan Savaşları’nın gölgesinde yaşanan büyük göç dalgasını bireysel hikâyeler üzerinden ele alıyor.

Kitap, 20 yıllık kapsamlı bir araştırmanın sonucunda, İnayet Hanım ve ailesinin Yanya’dan İstanbul’a uzanan zorlu yaşam mücadelesini mikro tarih perspektifiyle gün yüzüne çıkarıyor.

Özellikle Rum bir arabacı ile Müslüman bir annenin aynı duada buluştuğu anlar, savaşın yıkıcılığına rağmen korunan insanlık onurunu ve kültürel birlikteliği simgeliyor.

Yazarın bilimsel titizliğiyle şekillenen bu çalışma, sadece bir ailenin anılarını değil, aynı zamanda Rumeli göçünün toplumsal hafızadaki derin izlerini de kayıt altına alıyor. Finans odaklı yayıncılık çizgisinin dışına çıkan bu eser, tarih meraklıları için kültürel bir miras niteliği taşıyan önemli bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Eser, 29 Ekim 1912'de Yanya Kalesi'nin savunulduğu ve Selanik'in düştüğü kritik günlerde İnayet Hanım ile ailesinin hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor.

Kitabın en çarpıcı sahnelerinden birini, Arta Irmağı üzerindeki bir köprüde yaşanan ve mucizevi biçimde atlatılan kaza anı oluşturdu. Rum arabacı Yorgos ile Müslüman anne İnayet Hanım'ın aynı duada birleştiği o anlar, savaşın yıkıcılığına rağmen sönmeyen insanlık onurunun ve Balkanlar'ın çok kültürlü dokusunun güçlü bir sembolü olarak betimlendi.

Fen fakültesi disipliniyle sözlü tarih metodolojisini harmanlayan Sayra Onur Öz, kimya laboratuvarlarından arşiv tozuna uzanan yirmi yıllık mesleki tecrübesini bu eserde bilimsel bir titizlikle buluşturdu.

Scala Yayıncılık Yayıncısı Hakan Feyyat, esere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu kitap, Scala Yayıncılık'ın finans odaklı yayın çizgisinin ötesine geçerek kültürel miras alanında attığı güçlü bir adımdır" dedi.

Avusturya Lloyd Şirketi gemileriyle Preveze'den İstanbul'a uzanan kolektif göç belleğini de kayıt altına alan çalışma, Rumeli göçünün toplumsal etkilerini anlamak isteyen araştırmacılar ve tarih meraklıları için temel bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Kitap Adı: Yanya'dan İstanbul'a... | Yazar: Sayra Onur Öz | Yayınevi: Scala Yayıncılık | Yayıncı: Hakan Feyyat | Tür / Konu: Tarih, Mikro Tarih, Sözlü Tarih, Anı / Göç | Tematik Odak: 1912 Balkan Savaşları, Yanya'dan İstanbul'a Rumeli göçü, İnayet Hanım ve ailesinin yaşam mücadelesi | Araştırma Süresi: 20 Yıl

(EMK)