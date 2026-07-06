Ruken Yılmaz ve Luna Erşahin “Werne Werne” ile bir araya geldi

Ruken Yılmaz ve Luna Erşahin, geleneksel Kürt ezgisi *“Werne Werne”*yi çağdaş bir müzikal yaklaşımla yeniden yorumlayarak dinleyiciyle buluşturuyor.

İki güçlü kadın vokalin bir araya geldiği bu özel düet, köklü bir kültürel mirası modern düzenlemeler ve güncel prodüksiyon anlayışıyla yeniden hayat buluyor.

Bestesi Said Gabari’ye ait olan eser; geleneksel ruhunu korurken, Aske Døssing Bendixen ve Nurhak Kılagöz imzasını taşıyan düzenlemesiyle günümüz müzik anlayışına uyarlanıyor. Geleneksel melodiyi çağdaş bir ses dünyasıyla buluşturan çalışma, geçmiş ile bugünü aynı potada eriten güçlü bir yorum sunuyor.

Geleneksel ezgiler modernle buluşuyor

10 Temmuz 2026'da Contrapol Records etiketiyle yayımlanacak olan “Werne Werne”, Ruken Yılmaz ve Luna Erşahin’in vokal uyumunu ön plana çıkarırken, geleneksel ezgilerin yeni kuşaklarla buluşmasına da katkı sağlıyor.

Şarkının konser görüntülerinden oluşan video klibi Sarp Dökmeci tarafından hazırlandı. Canlı performans atmosferini yansıtan klip, eserin doğal enerjisini ve sahnedeki duygusal etkileşimini izleyiciye taşıyor.

Projenin yaratıcı yönetmenliğini Berk Kuruçay üstlenirken, kapak görseli Rojbin Ekin’ci imzasını taşıyor. Eser, Contrapol Records etiketiyle yayımlanıyor. Projenin yürütücü yapımcılığını ve A&R sürecini Ozan Korkmaz üstlenirken, label yönetimi Ceysun Candaş tarafından gerçekleştirildi. Dijital dağıtım ise The Orchard Türkiye aracılığıyla sağlanıyor.

Geleneksel bir ezgiyi modern bir üretim anlayışıyla yeniden yorumlayan “Werne Werne”, kültürel hafızayı günümüzün müzikal diliyle buluşturarak hem geleneğe saygı duruşunda bulunuyor hem de yeni dinleyici kuşaklarına güçlü ve zamansız bir anlatı sunuyor.

(EMK)