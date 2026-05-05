HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.05.2026 15:21 5 Mayıs 2026 15:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.05.2026 15:34 5 Mayıs 2026 15:34
Okuma Okuma:  2 dakika

Romanya'da hükümet düştü

Romanya’da Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet, merkez sol PSD ve aşırı sağcı AUR’un sunduğu gensoru önergesinin parlamentoda kabul edilmesiyle düştü.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Octav Ganea / Inquam Photos

Romanya'da merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümetin düşürülmesi için yapılan gensoru oy çokluğuyla kabul edildi.

Romanya Meclisinde yapılan oylamada oturuma katılan 402 milletvekilinden 281'i gensoru için "evet" oyu kullandı.

Romanya'daki en büyük parti konumundaki PSD, aşırı sağcı AUR ve PACE-Öncelik Romanya tarafından meclise sunulan gensoru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle, mevcut Bolojan hükümeti düşürülmüş oldu.

Yerel medyadaki haberlerde, Bolojan'ın oylama sırasında meclisten çıktığı ifade edildi.

Gensoru önergesinin "Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarını hileli satmayı amaçlayan 'Bolojan Planı' durdurulsun" başlığıyla hazırlandığı belirtildi.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan da oylamadan önce yaptığı açıklamada, sonuç ne olursa olsun ülkesinin "Batı yönelimini" koruyacağını kaydetti. Siyasi partilere sorumluluk çağrısı yaptı.

Romanya'da Bolojan'ın başbakanlığındaki hükümet Haziran 2025'te parlamentoda dört Avrupa yanlısı partinin desteğiyle, güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

PSD, Başbakan Bolojan’ın bütçe açığını azaltmaya yönelik kemer sıkma politikalarına tepki göstererek 20 Nisan'da siyasi desteğini geri çekme kararı almıştı. 23 Nisan'da da kabinede görev alan 7 PSD'li bakan istifa etmişti. Bu adımların ardından AUR da mevcut hükümete karşı olduklarını ifade ederek, PSD ile gensoru önergesi hazırladıklarını duyurmuştu.

Siyasi gelişmeler, 2024’te aşırı sağcı aday Călin Georgescu’nun öne çıktığı ve Rusya’nın müdahale iddiaları nedeniyle iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan istikrarsız sürecin devamı olarak görülüyor.

(HA)

