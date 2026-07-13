Rize'de yurt inşaatı sırasında yol çöktü: "Bilimsel planlama şart"

Rize'de yapımı süren öğrenci yurdu inşaatında meydana gelen yol çökmesi, kamu yatırımlarındaki denetim ve mühendislik uygulamalarını yeniden gündeme taşıdı.

CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu, yaşanan olayın bilimsel planlama ve etkin denetimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Rize Merkez İslampaşa Mahallesi'nde devam eden öğrenci yurdu inşaatında temel kazısı sırasında yolun bir bölümü çöktü. Olayda yaralanan olmazken, risk oluşturduğu değerlendirilen biri kullanılmayan üç bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu, yaşanan çökmenin kamu yatırımlarında mühendislik ilkelerine bağlı kalınmasının ve etkin denetimin zorunluluğunu gösterdiğini söyledi.

Topaloğlu, kısa süre önce tamamlanarak hizmete açılan bir yolun yeniden çökmesinin kamu kaynaklarının verimli kullanılıp kullanılmadığı ve yapılan işin niteliği konusunda soru işaretleri yarattığını ifade etti.

"Kamu kaynakları toplumun ortak değeridir" diyen Topaloğlu, "Heba edilen her kamu kaynağı, tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Bu hakkı korumak kamu yöneticilerinin temel sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği hiçbir koşulda riske atılamaz" dedi.

Ne olmuştu?

Yol çökmesi 9 Temmuz'da İslampaşa Mahallesi'ndeki öğrenci yurdu inşaatında temel kazısı sırasında meydana geldi. Kazı alanının arkasındaki istinat duvarı ile Şehitler Çeşmesi Sokağı'nın bir bölümü çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla sokağın doğal gaz akışı kesildi.

Ekipler, bölgede toprak hareketliliğinin sürmesi nedeniyle biri kullanılmayan üç binayı tedbir amacıyla tahliye etti. Tahliye edilen iki binada yaşayan yurttaşlar ise geçici olarak kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(EMK)