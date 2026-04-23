Rıza Pehlevi’ye Berlin’de kırmızı boyalı eylem

İran’ın son şahı, devrik Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, Almanya’nın başkenti Berlin’de Federal Basın Evi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından korumalarıyla birlikte aracına yönelen Pehlevi’ye, binanın önünde bulunan bir kişi kırmızı boya fırlattı. Boya, Pehlevi’nin sırtına ve ensesine isabet etti.

Pehlevi’yi protesto eden kişi, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Pehlevi aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Rıza Pehlevi hakkında

İran’ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu.

1979’daki İran Devrimi’nin ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etti ve sürgünde yaşamaya başladı.

O tarihten bu yana resmî bir siyasi görevi yok; ancak özellikle diasporada ve bazı muhalif çevrelerde “sürgündeki veliaht” ve sembolik lider olarak anılıyor.

ABD ve İsrail ile yakın temasları, Batı’nın İran politikasına yakın bir çizgi izlemesi ve İran’da dış müdahale vasıtasıyla rejim değişikliğini savunan açıklamalarıyla öne çıkıyor.

Açıklamalarında zaman zaman, ülkeye dönüşe hazır olduğunu da ifade ediyor. (TY)