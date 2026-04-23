ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 23.04.2026 14:40 23 Nisan 2026 14:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.04.2026 14:40 23 Nisan 2026 14:40
Okuma Okuma:  2 dakika

Rıza Pehlevi’ye Berlin’de kırmızı boya atıldı

Pehlevi’yi protesto eden kişi, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Rıza Pehlevi’ye Berlin’de kırmızı boya atıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İran’ın son şahı, devrik Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, Almanya’nın başkenti Berlin’de Federal Basın Evi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından korumalarıyla birlikte aracına yönelen Pehlevi’ye, binanın önünde bulunan bir kişi kırmızı boya fırlattı. Boya, Pehlevi’nin sırtına ve ensesine isabet etti.

“Pehlevi destekçileri sol düşmanı, sağ popülist ve Amerika-İsrail yanlısı çizgide”
“Pehlevi destekçileri sol düşmanı, sağ popülist ve Amerika-İsrail yanlısı çizgide”
14 Ocak 2026

Pehlevi’yi protesto eden kişi, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Pehlevi aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Rıza Pehlevi hakkında

İran’ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu.

1979’daki İran Devrimi’nin ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etti ve sürgünde yaşamaya başladı.

O tarihten bu yana resmî bir siyasi görevi yok; ancak özellikle diasporada ve bazı muhalif çevrelerde “sürgündeki veliaht” ve sembolik lider olarak anılıyor.

ABD ve İsrail ile yakın temasları, Batı’nın İran politikasına yakın bir çizgi izlemesi ve İran’da dış müdahale vasıtasıyla rejim değişikliğini savunan açıklamalarıyla öne çıkıyor.

Açıklamalarında zaman zaman, ülkeye dönüşe hazır olduğunu da ifade ediyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Veliaht Rıza Pehlevi şah rıza pehlevi İran 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları aşırı sağ donald trump netanyahu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git