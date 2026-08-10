Riyad’da fabrika yangını: 16 Bangladeşli göçmen işçi öldü

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki bir koltuk fabrikasında çıkan yangında 16 Bangladeşli göçmen işçi hayatını kaybetti. Bangladeşli yetkililer, cenazelerin ülkeye gönderilmesi ve ailelere tazminat sağlanması için Suudi Arabistan makamlarıyla temas halinde olduklarını açıkladı.

Yangın, pazar akşamı Riyad’daki Musa Sanaiya sanayi bölgesinde bulunan koltuk üretim fabrikasında çıktı. Suudi Sivil Savunma Teşkilatı'na göre, sekiz işçi yanıklar nedeniyle, diğer sekiz işçi ise duman zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bangladeş’in Riyad Büyükelçiliği yetkilileri yangının ardından bölgeye giderek Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte ölenlerin kimliklerinin kesinleştirilmesi ve cenazelerin Bangladeş’e gönderilebilmesi için gerekli işlemleri başlattı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı da gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ailelere gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

Aileler için tazminat talimatı

Bangladeş Göçmenlerin Refahı ve Yurtdışı İstihdam Bakanı Ariful Haque Chowdhury, yetkililere cenazelerin mümkün olan en kısa sürede ülkeye getirilmesi, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine devlet desteği ve gerekli tazminatın sağlanması talimatını verdi.

Chowdhury, geçimlerini sağlamak için Suudi Arabistan’da çalışan göçmen işçilerin ölümlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek göçmen işçilerin Bangladeş ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Yangının nedeni ve fabrikadaki çalışma ve yangın güvenliği koşullarına ilişkin ise şu ana kadar ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, Bangladeşli işçilerin başlıca göç rotası

Suudi Arabistan, Bangladeşli göçmen işçilerin en fazla çalıştığı ülkelerin başında geliyor. Yaklaşık 3,5 milyon Bangladeşlinin ülkede yaşadığı ve çalıştığı tahmin ediliyor.

Bangladeşli göçmen işçilerin önemli bir bölümü düşük ücretli ve düşük vasıf gerektiren işlerde çalışıyor. İşçiler ücretlerin ödenmemesi, uzun çalışma saatleri, güvencesiz çalışma koşulları, pasaportlara el konulması, zorla çalıştırma ile fiziksel ve psikolojik şiddet gibi hak ihlallerine maruz kalıyor.

Ülkede son yıllarda, özellikle mobilya fabrikalarında Bangladeşli işçilerin hayatını kaybettiği yangın olayları sık sık yaşanıyor.

Şubat 2021'de, Medine yakınlarındaki bir mobilya fabrikasında çıkan yangında altısı Bangladeşli olmak üzere yedi göçmen işçi yaşamanı yitirmişti. Ağustos 2016'da da Riyad'daki bir başka iş yerinde çıkan yangında dört Bangladeşli işçi ölmüştü.

(HA)