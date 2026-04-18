Portekiz: On binlerce işçi yeni iş yasasına karşı başkent Lizbon'da sokaklara çıktı

Cuma günü Lizbon sokaklarına dökülen on binlerce işçi hükümetin yürürlüğe geçirmeye hazırlandığı yeni iş yasasını protesto etti.



Sendikalar, medyaya yaptıkları açıklamalarda, getirilmesi düşünülen önlemlerin işçilerin haklarını aşındıracağını, iş güvencesini zayıflatacağını, taşeron işçi kullanımını kolaylaştıracağını ve fazla mesai ödemelerini sınırlayacağını savunuyor.

Hükümet verimsizliğin çaresini çalışma sürelerinde arıyor

Portekiz'de iktidardaki merkez sağ azınlık hükümeti, geçtiğimiz eylülde ekonomideki yapısal düşük verimliliğe yanıt olarak çalışma yasasında bir dizi değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Ancak bu gelişme, aralıkta ülkede son on yıldan bu yana ilk genel grevin patlak vermesine yol açmıştı. Sendikalar hükümeti, işverenlerle iş birliği halinde, artan yaşam maliyetiyle başa çıkmak için çabalayan dar gelirli emekçilerin haklarına saldırmakla suçlamıştı.

Portekiz’in en büyük işçi örgütü Portekiz Genel İşçi Sendikası (CGTP), cuma günü “on binlerce” kişinin başkentin ana bulvarını doldurduğunu söyledi.

Çalışanlar: "Hiçbir değişiklik bizim yaşamımızı iyileştirmiyor"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan göstericilerden 33 yaşındaki satış görevlisi Ines Branco, yeni yasanın çalışanları “işten çıkarmaların kolaylaştırılmasından aile hayatına ayrılan zamanın azaltılmasına kadar her açıdan etkileyeceğini" söyledi.

Ayrıca değişikliklerin hiçbirinin çalışanların yaşamını iyileştirmeyeceğini de ekledi.

“Yaşam maliyetinin arttığı bir ortamda, işçiler haftada 40 saat çalışıyor ve yine de ay sonunda faturalarını ödeyemiyor, oysa şirketler milyonlarca avro kâr elde ediyor. Bu kabul edilemez,” dedi.

Hükümet kimi önlemlerden vazgeçti

Yasa tasarısı, parlamentoya sunulmadan önce sendikalar ve iş dünyasının diğer paydaşlarıyla zorunlu görüşmelerden geçiyor. Ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega partisi, tasarıyı destekleyebileceğini açıkladı.

Hükümet yoğun eleştiri alan kimi önlemlerden vazgeçmiş olsa da, sendikalar kaygılarının azalmadığını söylüyor. Bunlar arasında taşeron işçi kullanımına ilişkin sınırların kaldırılması ve çalışanların standart sekiz saatlik iş gününe ek olarak günde iki saate kadar fazla mesaiyi ücretlerini hemen almadan yapmalarına imkân verecek “bireysel zaman bankaları” oluşturulması da yer alıyor; tasarıya göre bu fazla mesailer daha sonra yıllık 150 saatlik bir üst sınır çerçevesinde telafi edilecek.

45 yaşındaki ilkokul öğretmeni Vanessa Teixeira “hükümeti veya milletvekillerini kum torbası olarak kullanılmaları için seçmedik,” dedi

Portekiz, Batı Avrupa’nın en yoksul ülkeleri arasında. Resmi verilere göre, çalışanların yarısından fazlasının aylık geliri brüt 1.000 avronun (53 bin TL) altında.

Eurostat verileri, Portekiz’de saat başına iş gücü verimliliğinin AB ortalamasının yüzde 80,5’i dolayında olduğunu gösteriyor; bu oran AB'deki beşinci en düşük düzey.

(AEK)