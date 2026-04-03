Pompa başında bekleyen dünya: Akaryakıt krizinden küresel manzaralar
Bir istasyonun önünde sabaha karşı başlayan bekleyiş, başka bir kıtada gün ortasında yeniden başlıyor. Depolar dolmadan kapanan pompalar, plastik şişelerde satılan yakıt, sınır aşan ucuzluk arayışları...
ABD-İsrail'in İran'a saldırmasıyla ve İran'ın Hürmüz'ü kapatmasıyla tetiklenen petrol krizinin etkileri dünya genelinde dalga dalga yayılıyor. Küresel akaryakıt krizi, yalnızca fiyat tabelalarında değil, insanların zamanında, sabrında ve gündelik yaşamında derin izler bırakıyor. Bu fotoğraflar, dünyanın farklı köşelerinde aynı krizin nasıl farklı yüzlerle yaşandığını gösteriyor.
Şili’de akaryakıt zammı öncesi uzun kuyruklar oluştu
Şili’nin başkenti Santiago’da, hükümetin akaryakıt fiyatlarına zam açıklamasının ardından araç sürücülerinin depolarını doldurmak için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jose Antonio Kast yönetiminin açıkladığı düzenlemeye göre fiyatların 26 Mart’tan itibaren yüzde 54’e kadar artması beklenirken, uzmanlar bu artışın enflasyonu tetikleyebileceği ve ülkede panik alımlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. 93 oktan benzinin yaklaşık yüzde 44 artışla litre başına 370 Şili pesosuna (0,41 dolar), 97 oktan benzinin yüzde 41 artışla, dizelin ise yaklaşık yüzde 54 artışla litre başına 580 Şili pesosuna (0,64 dolar) yükselmesi öngörülüyor.
Bangladeş’te derinleşen enerji krizi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Bangladeş’in başkenti Dakka’da, Orta Doğu’da tırmanan gerilime bağlı olarak yakıt rezervlerinin azaldığı endişesi, akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyruklarına yol açtı. Araç sürücüleri, sınırlı miktarda yakıt alabilmek için saatlerce, bazı durumlarda gün boyu beklemek zorunda kaldı. Yakıtın tükenmesi üzerine birçok akaryakıt istasyonu kapılarını barikatlarla kapatırken, başkent dışındaki bölgelerde krizin daha da derin olduğu belirtiliyor. Bu bölgelerde yakıtın, plastik şişeler içinde 1 ila 2 litre gibi küçük miktarlarda ve daha yüksek fiyatlarla gayriresmî olarak satıldığı ifade edildi.
Batı Şeria'da akaryakıt ve mutfak tüpü sıkıntısı
İşgal altındaki Batı Şeria’da, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle küresel enerji fiyatlarındaki artış ve arzın azalması akaryakıt krizini derinleştirdi. Stokların tükenmesiyle bazı istasyonlar kapanırken, sürücüler açık olan istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Ramallah’ta yaşayan Filistinliler, ulaşım ve temel hizmetleri aksatan akaryakıt kriziyle birlikte artan mutfak gazı (tüp) sıkıntısı nedeniyle günlük yaşamda büyük zorluklar yaşıyor.
Asya ülkeleri derinleşen enerji krizinden etkileniyor
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizi, Asya ülkelerinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Filipinler, Vietnam, Tayland, Tayvan, Güney Kore ve Sri Lanka dahil olmak üzere Asya'nın birçok yerinde yakıt tedarikinde aksamalar yaşanırken, Filipinler enerji konusunda olağanüstü hal ilan etti. Tayvan’ın başkenti Taipei’de vatandaşlar elektrikli araç ve toplu taşıma araçlarının kullanımına yönelirken, benzin istasyonlarında zaman zaman kuyruklar oluştu.
Hindistan’da akaryakıt istasyonunda uzun kuyruklar oluştu
Hindistan’ın Ahmedabad kentinde araç sürücülerinin depolarını doldurmak için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizi, Asya ülkelerinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar İngiltere'de benzin istasyonlarında yoğunluğa neden oldu
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonlar ve İran’ın misillemeleri, küresel petrol arzında belirsizliğe yol açtı. Dünya petrol sevkiyatının kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda trafiğin aksaması ve çatışmalarda İran ile Körfez bölgesindeki enerji tesislerinin hedef alınması, petrol fiyatlarında dalgalanmayı tetikledi. Bu gelişmelerin etkilediği İngiltere'nin Derby kentinde benzin istasyonlarında yoğunluğa neden oldu.
Tayland'da akaryakıt fiyatları hızla yükseliyor
ABD ve İsrail'in 28 İran'a yönelik başlattığı operasyonlar ve İran'ın misillemeleri, küresel petrol arzında belirsizliğe yol açtı. Dünya petrol sevkiyatının kritik geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve çatışmalarda İran ile Körfez Bölgesi'ndeki enerji tesislerinin hedef alınması, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı tetikledi. Tayland'da petrol fiyatlarının bir gecede %20'nin üzerinde yükselmesi üzerine başkent Bangkok'ta akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu.
Endonezya'da akaryakıt fiyatları hızla yükseliyor
ABD ve İsrail'in 28 İran'a yönelik başlattığı operasyonlar ve İran'ın misillemeleri, küresel petrol arzında belirsizliğe yol açtı. Dünya petrol sevkiyatının kritik geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve çatışmalarda İran ile Körfez Bölgesi'ndeki enerji tesislerinin hedef alınması, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı tetikledi. Endonezya'da petrol fiyatlarının bir gecede %20'nin üzerinde yükselmesi üzerine Java'da akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu.
Tusk hükümetinin akaryakıt fiyatlarını düşürecek vergi hamlesine meclisten onay
Polonya'da Donald Tusk liderliğindeki hükümet, akaryakıttaki KDV oranını %23'ten %8'e indirmeyi ve özel tüketim vergisini AB düzenlemelerinin gerektirdiği asgari seviyeye çekmeyi planlıyor. Mecliste kabul edilen yasa tasarısının, bugün ilerleyen saatlerde onay için Polonya Cumhurbaşkanı'nın imzasına sunulması bekleniyor.
Güney Afrika'da akaryakıt zammı öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim kaynaklı yükselen petrol fiyatları sonrası bu gece yarısından itibaren uygulanacak akaryakıt zammı öncesi akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bu gece yarısından itibaren uygulanacak akaryakıt zammı öncesi, ülkenin yasama başkenti Cape Town şehrindeki akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.
Lyon'da kamyon şoförlerinden akaryakıt zammı protestosu
Fransa’da, ABD-İsrail saldırılarının ve İran’ın misillemelerinin akaryakıt fiyatlarında neden olduğu artışı protesto eden kamyon şoförleri, Fransa'nın başkenti Paris'te ve Lyon'da eylem yaptı. Lyon'un güneyindeki A7 otoyolunda lojistik akışını durma noktasına geldi. Avrupa Karayolu Taşımacılığı Örgütünün (OTRE) çağrısı ile akaryakıt fiyatlarındaki aşırı artışa tepki gösteren kamyon şoförleri trafiği yavaşlatarak devletten destek talebinde bulundu.
ABD’de benzin fiyatları 2022’den bu yana ilk kez 4 doları aştı
ABD’de ortalama benzin fiyatı, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından 2022’den bu yana ilk kez galon başına 4 doların üzerine çıktı.
Fransızlar ve Portekizliler ucuz akaryakıt için İspanya'ya geçiyor
28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve devam eden küresel enerji krizi sürecinde, İspanya hükümetinin akaryakıt fiyatlarında yaptığı indirimden, sınır bölgelerine yakın yaşayan Portekizli ve Fransızlar da yararlanıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizinden ötürü son bir ayda İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artışlar yaklaşık yüzde 20'ye ulaşırken, hükümetin 20 Mart'ta aldığı ve 22 Mart'ta yürürlüğe giren kararname ile fiyatlar düştü. İspanyol basınındaki haberlerde, akaryakıttaki KDV oranının yüzde 21'den yüzde 10'a düşürüldüğü İspanya'da gerileyen benzin ve mazot fiyatlarına, sınır komşuları Portekizlilerin ve Fransızların da ilgi gösterdiği belirtildi.