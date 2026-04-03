Pompa başında bekleyen dünya: Akaryakıt krizinden küresel manzaralar

Bangladeş’te derinleşen enerji krizi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

Bangladeş’in başkenti Dakka’da, Orta Doğu’da tırmanan gerilime bağlı olarak yakıt rezervlerinin azaldığı endişesi, akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyruklarına yol açtı. Araç sürücüleri, sınırlı miktarda yakıt alabilmek için saatlerce, bazı durumlarda gün boyu beklemek zorunda kaldı. Yakıtın tükenmesi üzerine birçok akaryakıt istasyonu kapılarını barikatlarla kapatırken, başkent dışındaki bölgelerde krizin daha da derin olduğu belirtiliyor. Bu bölgelerde yakıtın, plastik şişeler içinde 1 ila 2 litre gibi küçük miktarlarda ve daha yüksek fiyatlarla gayriresmî olarak satıldığı ifade edildi.