ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 03.04.2026 12:25 3 Nisan 2026 12:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.04.2026 13:04 3 Nisan 2026 13:04
Okuma Okuma:  1 dakika

Pompa başında bekleyen dünya: Akaryakıt krizinden küresel manzaralar

ABD ve İsrail'in İran'da başlattığı savaşın tetiklediği küresel enerji krizi, Şili’den Bangladeş’e, Fransa’dan Batı Şeria’ya kadar dünyanın dört bir yanında aynı manzarayı üretiyor: Uzayan kuyruklar, yükselen fiyatlar ve gündelik hayatı kuşatan belirsizlik.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pompa başında bekleyen dünya: Akaryakıt krizinden küresel manzaralar
Fotoğraf: Agoes Rudianto / AA

Bir istasyonun önünde sabaha karşı başlayan bekleyiş, başka bir kıtada gün ortasında yeniden başlıyor. Depolar dolmadan kapanan pompalar, plastik şişelerde satılan yakıt, sınır aşan ucuzluk arayışları...

ABD-İsrail'in İran'a saldırmasıyla ve İran'ın Hürmüz'ü kapatmasıyla tetiklenen petrol krizinin etkileri dünya genelinde dalga dalga yayılıyor. Küresel akaryakıt krizi, yalnızca fiyat tabelalarında değil, insanların zamanında, sabrında ve gündelik yaşamında derin izler bırakıyor. Bu fotoğraflar, dünyanın farklı köşelerinde aynı krizin nasıl farklı yüzlerle yaşandığını gösteriyor.

Görseli Büyüt
Lucas Aguayo Araos / AA
Şili’de akaryakıt zammı öncesi uzun kuyruklar oluştu

Şili’nin başkenti Santiago’da, hükümetin akaryakıt fiyatlarına zam açıklamasının ardından araç sürücülerinin depolarını doldurmak için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jose Antonio Kast yönetiminin açıkladığı düzenlemeye göre fiyatların 26 Mart’tan itibaren yüzde 54’e kadar artması beklenirken, uzmanlar bu artışın enflasyonu tetikleyebileceği ve ülkede panik alımlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. 93 oktan benzinin yaklaşık yüzde 44 artışla litre başına 370 Şili pesosuna (0,41 dolar), 97 oktan benzinin yüzde 41 artışla, dizelin ise yaklaşık yüzde 54 artışla litre başına 580 Şili pesosuna (0,64 dolar) yükselmesi öngörülüyor.

Görseli Büyüt
Abdul Goni / AA
Bangladeş’te derinleşen enerji krizi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

Bangladeş’in başkenti Dakka’da, Orta Doğu’da tırmanan gerilime bağlı olarak yakıt rezervlerinin azaldığı endişesi, akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyruklarına yol açtı. Araç sürücüleri, sınırlı miktarda yakıt alabilmek için saatlerce, bazı durumlarda gün boyu beklemek zorunda kaldı. Yakıtın tükenmesi üzerine birçok akaryakıt istasyonu kapılarını barikatlarla kapatırken, başkent dışındaki bölgelerde krizin daha da derin olduğu belirtiliyor. Bu bölgelerde yakıtın, plastik şişeler içinde 1 ila 2 litre gibi küçük miktarlarda ve daha yüksek fiyatlarla gayriresmî olarak satıldığı ifade edildi.

Görseli Büyüt
Issam Rimawi / AA
Batı Şeria'da akaryakıt ve mutfak tüpü sıkıntısı

İşgal altındaki Batı Şeria’da, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle küresel enerji fiyatlarındaki artış ve arzın azalması akaryakıt krizini derinleştirdi. Stokların tükenmesiyle bazı istasyonlar kapanırken, sürücüler açık olan istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Ramallah’ta yaşayan Filistinliler, ulaşım ve temel hizmetleri aksatan akaryakıt kriziyle birlikte artan mutfak gazı (tüp) sıkıntısı nedeniyle günlük yaşamda büyük zorluklar yaşıyor.

Görseli Büyüt
Daniel Ceng / AA
Asya ülkeleri derinleşen enerji krizinden etkileniyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizi, Asya ülkelerinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Filipinler, Vietnam, Tayland, Tayvan, Güney Kore ve Sri Lanka dahil olmak üzere Asya'nın birçok yerinde yakıt tedarikinde aksamalar yaşanırken, Filipinler enerji konusunda olağanüstü hal ilan etti. Tayvan’ın başkenti Taipei’de vatandaşlar elektrikli araç ve toplu taşıma araçlarının kullanımına yönelirken, benzin istasyonlarında zaman zaman kuyruklar oluştu.

Görseli Büyüt
Nandan Dave / AA
Hindistan’da akaryakıt istasyonunda uzun kuyruklar oluştu

Hindistan’ın Ahmedabad kentinde araç sürücülerinin depolarını doldurmak için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizi, Asya ülkelerinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Görseli Büyüt
Loannis Alexopoulos / AA
Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar İngiltere'de benzin istasyonlarında yoğunluğa neden oldu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonlar ve İran’ın misillemeleri, küresel petrol arzında belirsizliğe yol açtı. Dünya petrol sevkiyatının kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda trafiğin aksaması ve çatışmalarda İran ile Körfez bölgesindeki enerji tesislerinin hedef alınması, petrol fiyatlarında dalgalanmayı tetikledi. Bu gelişmelerin etkilediği İngiltere'nin Derby kentinde benzin istasyonlarında yoğunluğa neden oldu.

Görseli Büyüt
Matt Hunt / AA
Tayland'da akaryakıt fiyatları hızla yükseliyor

ABD ve İsrail'in 28 İran'a yönelik başlattığı operasyonlar ve İran'ın misillemeleri, küresel petrol arzında belirsizliğe yol açtı. Dünya petrol sevkiyatının kritik geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve çatışmalarda İran ile Körfez Bölgesi'ndeki enerji tesislerinin hedef alınması, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı tetikledi. Tayland'da petrol fiyatlarının bir gecede %20'nin üzerinde yükselmesi üzerine başkent Bangkok'ta akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu.

Görseli Büyüt
Agoes Rudianto / AA
Endonezya'da akaryakıt fiyatları hızla yükseliyor

ABD ve İsrail'in 28 İran'a yönelik başlattığı operasyonlar ve İran'ın misillemeleri, küresel petrol arzında belirsizliğe yol açtı. Dünya petrol sevkiyatının kritik geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve çatışmalarda İran ile Körfez Bölgesi'ndeki enerji tesislerinin hedef alınması, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı tetikledi. Endonezya'da petrol fiyatlarının bir gecede %20'nin üzerinde yükselmesi üzerine Java'da akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu.

Görseli Büyüt
Omar Marques / AA
Tusk hükümetinin akaryakıt fiyatlarını düşürecek vergi hamlesine meclisten onay

Polonya'da Donald Tusk liderliğindeki hükümet, akaryakıttaki KDV oranını %23'ten %8'e indirmeyi ve özel tüketim vergisini AB düzenlemelerinin gerektirdiği asgari seviyeye çekmeyi planlıyor. Mecliste kabul edilen yasa tasarısının, bugün ilerleyen saatlerde onay için Polonya Cumhurbaşkanı'nın imzasına sunulması bekleniyor.

Görseli Büyüt
Murat Özgür Güvendik / AA
Güney Afrika'da akaryakıt zammı öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim kaynaklı yükselen petrol fiyatları sonrası bu gece yarısından itibaren uygulanacak akaryakıt zammı öncesi akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bu gece yarısından itibaren uygulanacak akaryakıt zammı öncesi, ülkenin yasama başkenti Cape Town şehrindeki akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Görseli Büyüt
Mathieu Prudhomme / AA
Lyon'da kamyon şoförlerinden akaryakıt zammı protestosu

Fransa’da, ABD-İsrail saldırılarının ve İran’ın misillemelerinin akaryakıt fiyatlarında neden olduğu artışı protesto eden kamyon şoförleri, Fransa'nın başkenti Paris'te ve Lyon'da eylem yaptı. Lyon'un güneyindeki A7 otoyolunda lojistik akışını durma noktasına geldi. Avrupa Karayolu Taşımacılığı Örgütünün (OTRE) çağrısı ile akaryakıt fiyatlarındaki aşırı artışa tepki gösteren kamyon şoförleri trafiği yavaşlatarak devletten destek talebinde bulundu.

Görseli Büyüt
Lokman Vural Elibol / AA
ABD’de benzin fiyatları 2022’den bu yana ilk kez 4 doları aştı

ABD’de ortalama benzin fiyatı, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından 2022’den bu yana ilk kez galon başına 4 doların üzerine çıktı.

Görseli Büyüt
Lorena Sopena Lopez / AA
Fransızlar ve Portekizliler ucuz akaryakıt için İspanya'ya geçiyor

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve devam eden küresel enerji krizi sürecinde, İspanya hükümetinin akaryakıt fiyatlarında yaptığı indirimden, sınır bölgelerine yakın yaşayan Portekizli ve Fransızlar da yararlanıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizinden ötürü son bir ayda İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artışlar yaklaşık yüzde 20'ye ulaşırken, hükümetin 20 Mart'ta aldığı ve 22 Mart'ta yürürlüğe giren kararname ile fiyatlar düştü. İspanyol basınındaki haberlerde, akaryakıttaki KDV oranının yüzde 21'den yüzde 10'a düşürüldüğü İspanya'da gerileyen benzin ve mazot fiyatlarına, sınır komşuları Portekizlilerin ve Fransızların da ilgi gösterdiği belirtildi.

Haber Yeri
İstanbul
akaryakıt Hürmüz Boğazı 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları akaryakıt fiyatları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git