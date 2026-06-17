Plaza de Mayo Anneleri’nin simge ismi Lidia “Taty” Almeida hayatını kaybetti

*1977'den itibaren Plaza de Mayo Meydanı'nda düzenlenen perşembe yürüyüşlerine katılan Almeida, 1976-1983 askeri diktatörlüğü döneminde zorla kaybedilen yaklaşık 30 bin kişinin bulunması, gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların yargılanması için ömrünün sonuna kadar mücadele etti. 2024'te Plaza de Mayo Anneleri Kurucu Hat'ın başkanlığına seçilen Almeida, diktatörlük inkârcılığına karşı mücadelenin de önemli temsilcilerinden biriydi.

*Öğretmen ve üç çocuk annesi olan Almeida, 1975'te aşırı sağcı paramiliter yapılanma Triple A tarafından kaçırılan oğlu Alejandro'nun akıbetini ararken Arjantin'in insan hakları mücadelesinin simgelerinden biri haline geldi.

Arjantin’in insan hakları mücadelesinin en güçlü simgelerinden biri olan Plaza de Mayo Anneleri (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) hareketinin önde gelen isimlerinden Lidia “Taty” Almeida, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi ve insan hakları kuruluşları, Almeida’nın pazar günü Buenos Aires’te hayatını kaybettiğini açıkladı.

Asıl adı Lidia Stella Mercedes Miy Uranga olan Almeida, Arjantin’in 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde yaşanan zorla kaybetmelere karşı yürütülen mücadelenin sembol isimlerinden biri haline geldi.

Almeida’nın hayatını değiştiren olay, oğlu Alejandro Almeida’nın Haziran 1975’te kaçırılması oldu. Buenos Aires Üniversitesi’nde tıp eğitimi gören Alejandro, aynı zamanda Marksist-Leninist Halk Devrimci Ordusu’nun (ERP) üyesi ve bir şairdi. Dönemin aşırı sağcı paramiliter yapılanması Triple A tarafından kaçırılan Alejandro’dan bir daha haber alınamadı.

Oğlunu ararken binlerce kayıp için mücadele etti

Üç çocuk annesi ve öğretmen olan Almeida, oğlunun kaybolmasının ardından yıllarca onun akıbetini öğrenmeye çalıştı. Başlangıçta askeri yetkililerden yardım isteyen Almeida, zamanla devlet eliyle gerçekleştirilen baskı ve kaybetme politikalarının boyutunu gördü. Bu süreçte aynı acıyı yaşayan diğer annelerle bir araya gelerek insan hakları mücadelesinin en görünür yüzlerinden biri oldu.

1977’den itibaren Buenos Aires’teki Plaza de Mayo Meydanı’nda her perşembe düzenlenen yürüyüşlere katılan Almeida, yıllar boyunca kayıpların bulunması, gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hesap vermesi talebiyle mücadele etti. Yaşamının son dönemlerine kadar bu mücadelenin içinde yer aldı.

“Hafıza, hakikat ve adalet” mücadelesi

2024 yılında Plaza de Mayo Anneleri Kurucu Hat’ın başkanlığına seçilen Almeida, son yıllarda Arjantin’de diktatörlük dönemine ilişkin inkârcı yaklaşımlara karşı verilen mücadelenin de önemli temsilcilerinden biri oldu.

İnsan haklarının korunması, geçmişle yüzleşilmesi ve kayıpların unutulmaması için çalışmalarını sürdüren Almeida, Arjantin toplumunun hafızasında güçlü bir iz bıraktı.

Plaza de Mayo Anneleri yayımladığı taziye mesajında Almeida için, “Bize sevmenin direnmek olduğunu öğretti” dedi.

Arjantin tarihinin unutulmaz isimlerinden biri oldu

1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde yaklaşık 30 bin kişinin zorla kaybedildiği kabul ediliyor. Plaza de Mayo Anneleri ise onlarca yıldır kayıpların akıbetinin açıklanması ve sorumluların yargılanması için mücadele ediyor.





(EMK)