“Persepolis”in yazarı Marjane Satrapi hayatını kaybetti

İranlı yazar ve çizer Marjane Satrapi, 56 yaşında Paris’te yaşamını yitirdi.

Dünya çapında büyük yankı uyandıran “Persepolis” adlı grafik romanın yazarı olan Satrapi, aynı eserin 2007 yılında sinemaya uyarlanmasıyla da geniş kitlelerce tanınmıştı.

1969 yılında İran’ın Reşt kentinde doğan Satrapi, 1994 yılında Fransa’ya yerleşti ve 2006’da Fransız vatandaşlığına geçti.

İran’daki 1979 Devrimi sonrasında yaşanan toplumsal ve siyasi değişimleri kendi çocukluk deneyimi üzerinden anlattığı “Persepolis”, en önemli eseri olarak kabul ediliyordu.

Satrapi, eserinde ailesinin onu Avrupa’ya göndermesiyle başlayan sürgün sürecini ve bu dönemde yaşadığı kimlik arayışını da kaleme almıştı.

2024’te Asturias Prensesi İletişim ve Beşeri Bilimler Ödülü’ne layık görülen Satrapi, 2025’te Fransa’nın Légion d’honneur nişanını İran politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle reddetmişti.

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(EMK)