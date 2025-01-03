Pentagon Kobanê'de üs inşası haberlerini yalanladı

Pentagon Basın Sekreter Yardımcısı Sabrina Singh cuma günü Pentagon'da düzenlediği "basın birfinginde" Savunma Bakanlığının Suriye'nin Kuzeydoğusundaki Kobanê kentinde bir üs inşa etmekte olduğu haberlerini yalanladı.

Önceki gün Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bu doğrultuda bir haber yayımlamıştı.

Singh brifingi izleyen habercilerin sorularını yanıtlarken "Evet, bazı haberleri [ben de ] gördüm ve bununla ilgili sorular aldım. Kobanê'de bir ABD üssü inşa etmeye yönelik bir plan yok. Bu yüzden bunun nereden çıktığından emin değilim." dedi.

"Kobanê'de bir ABD üssü inşa planı yok!"

Singh'in sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

"[...] Ve ayrıca ABD askeri araçlarının Kobanê yakınlarında Suriye'nin kuzeyine doğru ilerlediğini gösteren videolar vardı. 'ABD güçleri orada bir üs mü inşa ediyor ya da neler oluyor?' Evet, bazı haberleri gördüm ve bununla ilgili sorular aldım. Kobanê'de bir ABD üssü inşa etme planı yok, bu yüzden bunun nereden çıktığından emin değilim."

"ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla ilgili konuşamam"

Singh "Biliyor musunuz, bu ABD'nin bölgedeki ortak güçleriyle ilgili bir şey mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Onunla [ilgili] konuşamam. Bildiğiniz gibi, Suriye Demokrarik Güçleri (SDG) ve o bölgedeki diğer güçler arasındaki şiddetin durmasını kesinlikle teşvik ettik ve memnuniyetle karşıladık. IŞİD'in kalıcı yenilgisini sağlamak için Suriye'de bulunurken, bildiğiniz gibi misyonumuz üzerinde çalışmaya ve odaklanmaya devam ediyoruz. Ancak Kobanê'deki ABD güçleri söz konusu olduğunda, şu anda herhangi bir üs kurma planı veya niyeti yok. Bu haberlerin nereden çıktığından emin değilim."

Singh aynı konuda gelen bir başka soruya da şöyle karşılık verdi: "Kobanê ile ilgili ilk sorunuza gelince, ABD güçlerinden haberim yok. Yine, bu haberleri gördüm ve Liz'in bana daha önce ABD güçlerinin Kobanê'de bir tür üs veya varlık oluşturması konusunda sorduğu gibi bunun doğru olup olmadığını veya herhangi bir şekilde bunu yapmayı planladığımızı takip etmiyorum."