Pentagon Kobanê'de üs inşası haberlerini yalanladı

Pentagon Basın Sekreter Yardımcısı Sabrina Singh cuma günü Pentagon'da düzenlediği "basın birfinginde" Savunma Bakanlığının Suriye'nin Kuzeydoğusundaki Kobanê kentinde bir üs inşa etmekte olduğu haberlerini yalanladı.

Önceki gün Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bu doğrultuda bir haber yayımlamıştı.

Singh brifingi izleyen habercilerin sorularını yanıtlarken "Evet, bazı haberleri [ben de ] gördüm ve bununla ilgili sorular aldım. Kobanê'de bir ABD üssü inşa etmeye yönelik bir plan yok. Bu yüzden bunun nereden çıktığından emin değilim." dedi.

Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi cuma günü Halep'ten geçtiği haberde “Uluslararası Koalisyon Güçleri[nin], askeri üsleri güçlendirmek için Haseke kırsalındaki Qasrik üssünden Ayn el-Arab şehrine (Kobanê) 13 tanktan oluşan askeri takviyeler getirdi[ğini]" duyurdu.

Habere göre, ayrıca, "ABD güçleri, Tel Baidar ve Qasrik'teki üslerden, ABD güçlerinin askeri üssünü kurmak için doğu Halep kırsalındaki Ayn el-Arab'a (Kobanê) yeni yakıt tankları ve askeri araç getirdi."

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, bir ABD konvoyu Haseke-Rakka karayolunda Kobanê’ye doğru ilerlerken görüldü. Haberde, konvoya Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ait bir askeri aracın eşlik ettiği belirtildi.

SOHR, ABD’nin 2 Ocak'ta Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin kontrolündeki Kobanî kentine askeri üs kurma amacıyla 50 kamyonluk bir konvoy gönderdiğini bildirmişti.

Aynı haberler sosyal medyada başka kaynaklarca da "ABD,Türk sınırı boyunca Kürtlere desteğini artırıyor" başlığıyla tekrarlanmıştı.

