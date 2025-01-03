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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Ocak 2025 17:45
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2025 18:28
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SOHR: ABD, Kobanî'de askeri üs kuruyor

ABD’nin üs kurma hamlesi, Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’nun Kobanî çevresine askeri yığınak yapmasının ardından gerçekleşti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SOHR: ABD, Kobanî'de askeri üs kuruyor
*Kobanî kent merkezine yerleştirilen beton bloklar. (Fotoğraf: El-Arabiya)

ABD’nin dün (2 Ocak) Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin kontrolündeki Kobanî kentine askeri üs kurma amacıyla 50 kamyonluk bir konvoy gönderdiği bildirildi.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, ABD konvoyu Haseke-Rakka karayolunda Kobanî’ye doğru ilerlerken görüldü. Haberde, konvoya Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ait bir askeri aracın eşlik ettiği belirtildi.

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SOHR, ABD’nin bu hamlesini, bölgede artan askeri gerilimler ışığında mevcut üslerini güçlendirme ve yeni bir üs kurma çabası olarak değerlendirdi.

ABD öncülüğündeki “Uluslararası Koalisyon” güçlerinin, Kobanî’ye prefabrik yapılar, güvenlik kameraları, beton bloklar, yakıt tankları ve iş makineleri gibi lojistik destek taşıyan bir konvoy gönderdiği kaydedildi.

SOHR, kazı ve sondaj çalışmalarının bugün başlayacağını ve bölgeye askerler, silahlar, zırhlı araçlar, radarlar ve hava savunma sistemleri dâhil olmak üzere daha fazla askeri takviye yapılacağını öne sürdü.

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sdg SMO Kobanî suriye demokratik güçleri abd ordusu askeri üs
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