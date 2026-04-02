YAŞAM
YT: Yayın Tarihi: 02.04.2026 13:55 2 Nisan 2026 13:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.04.2026 13:57 2 Nisan 2026 13:57
Okuma Okuma:  1 dakika

Pembe Ay Alaska’da doğdu

Nisan ayının ilk dolunayı, bu yıl Dünya’ya yakın konumda oluşu nedeniyle gökyüzünde “süper ay” etkisi yaratıyor ve Paskalya tarihini belirliyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Nisan ayının ilk dolunayı “Pembe Ay”, 1 Nisan 2026 Çarşamba gecesi saat 22.12 Alaska saatiyle (AKDT) Anchorage semalarında ufuktan yükseldi.

Her yıl nisan başında görülen dolunay, adını Kuzey Amerika’ya özgü “moss pink” adlı yabani çiçekten alıyor ve ayın rengiyle bir ilgisi bulunmuyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bu yılki Pembe Ay, ilkbahar ekinoksunun ardından gelen ilk dolunay olması nedeniyle Paskalya tarihini de belirledi.

Astronomlar (gökbilimciler), dolunayın bu yıl Dünya’ya diğer dolunaylara göre biraz daha yakın görüneceğini, bu nedenle “süper ay” (supermoon) etkisi yaratabileceğini belirtiyor.

Ayrıca Pembe Ay, gelgitler üzerinde hafif etkiler yaratıyor ve geleneksel olarak Kuzey Amerika yerlileri tarafından baharın gelişinin habercisi olarak kabul ediliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Pembe Ay süper ay dolunay kuzey amerika yerlileri
