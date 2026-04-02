Pembe Ay Alaska’da doğdu

Nisan ayının ilk dolunayı “Pembe Ay”, 1 Nisan 2026 Çarşamba gecesi saat 22.12 Alaska saatiyle (AKDT) Anchorage semalarında ufuktan yükseldi.

Her yıl nisan başında görülen dolunay, adını Kuzey Amerika’ya özgü “moss pink” adlı yabani çiçekten alıyor ve ayın rengiyle bir ilgisi bulunmuyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bu yılki Pembe Ay, ilkbahar ekinoksunun ardından gelen ilk dolunay olması nedeniyle Paskalya tarihini de belirledi.

Astronomlar (gökbilimciler), dolunayın bu yıl Dünya’ya diğer dolunaylara göre biraz daha yakın görüneceğini, bu nedenle “süper ay” (supermoon) etkisi yaratabileceğini belirtiyor.

Ayrıca Pembe Ay, gelgitler üzerinde hafif etkiler yaratıyor ve geleneksel olarak Kuzey Amerika yerlileri tarafından baharın gelişinin habercisi olarak kabul ediliyor. (TY)