‘Pelikancı medya’ eleştirisine 20 bin TL’lik tazminat

Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın Evrensel gazetesi yazarı ve akademisyen Ceren Sözeri'nin “AKP’ye kim oy kaybettirdi” başlıklı yazına açtığı davada karar çıktı.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Albayrak’ın “ticari itibarının zedelendiği” iddiasıyla açtığı davada Sözeri’yi 20 bin TL tazminata mahkum etti.

2019’da açılan ve 2020’den beri süren davada bugüne kadar 14 celse görüldü. Bugünkü duruşmada Ceren Sözeri ve Evrensel avukatı Devrim Avcı ile Serhat Albayrak’ın avukatı İrem Poyraz salonda hazır bulundu.

Poyraz, söz konusu yayının kişilik haklarını ihlal ettiğini ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunarak davanın kabulünü istedi.

Ceren Sözeri de Galatasaray Üniversitesi’nde akademisyen olduğunu ve yıllardır ifade özgürlüğü dersleri verdiğini belirterek “Dava konusu yayında davacıların kişilik haklarına saldırı teşkil edebilecek herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Dava konusu yayın tümüyle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlar içermektedir. Davacıların ticari itibarına zarar verilmesi durumu da söz konusu değildir.” dedi. Davanın reddini istedi.

Ardından söz alan avukat Devrim Avcı, Sözeri’nin 19 Mart seçiminin medyada ele alış şeklini değerlendirdiğini kaydetti. “Davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edecek ifade ya da söz yok” dedi.

Serhat Albayrak’ın avukatının ifadelerine yönelik bir kez daha söz alan Sözeri “Yalan haberle ilgili kullanmış olduğum ifade yerel seçim sonuçlarıyla ilgili aynı haberlerin sabah yayın gurubu tarafından geri çekilmesiyle doğrulanmıştır.” diye konuştu.

‘Pelikancı’ ifadesinin de başka yayın ve yayın organlarında kullanıldığını belirterek ifadenin daha önce herhangi bir suç, soruşturma ve kovuşturmaya konu olmadığını söyledi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine hükmetti.

Ceren Sözeri’nin yazının yayın tarihi olan 2019’dan bu güne faiz işletilmek üzere Serhat Albayrak için 10 bin, Turkuvaz Medya Grubu için de 10 bin TL olmak üzere toplamda 20 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme, davacı tarafın talep ettiği yayın istemini ise “Güncelliğini yitirmesi ve olay tarihinden itibaren geçen süre nedeniyle hukuki yarar kalmadığı” gerekçesiyle kabul etmedi.

Mahkeme kararına karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapılabilecek.

Yalan haberi kanıtlarıyla yazmıştı Sözeri, 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra kaleme aldığı yazıda AKP'ye yakın medyanın yaptığı manipülatif haberlerin AKP'ye yaradan çok zarara verdiğini söyleyen bir köşe yazısı kaleme almıştı. Yazının içinde de bu medya grubu tarafından yalan haber üretildiği belirten ve kanıtlayan kısa bir bölüm vardı. Sözeri o bölümde şöyle yazmıştı: “AKP’li olduğu bilinen yorumcuların pek çoğu Ankara ve İstanbul’daki hezimetin faturasını AA’ya daha o gece kesti yanına kampanya dönemi boyunca yalan haber üretmekten, nefret söylemini körüklemekten hiç geri durmayan iktidar medyasını, özellikle de Pelikancı bilinen Sabah-ATV Grubunu da ekledi. Grubun başında bilindiği üzere Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi, aynı zamanda SETA Vakfı Başkanı Serhat Albayrak var. Grubun belediyeden ve devletten aldığı çok büyük ihaleler var. Sabah-ATV Grubu seçim gecesi İstanbul’da oylar Binali Yıldırım aleyhine dönünce pervasız bir yalan haber üretimine girişti. Sabah Yazarı Hilal Kaplan hiçbir kaynak belirtmeden “YSK, İstanbul’da oyların tamamını yeniden sayacak” diye bir tweet attı ardından özür dilemek zorunda kaldı. Sonrasında 30 sandık görevlisinin gözaltına alındığı haberi İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yalanlandı, Sabah gazetesi haberi geri çekti.” Serhat Albayrak hakkında Yeni Şafak eski yazarı Sadık Albayrak'ın oğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı aynı zamanda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi. Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bitirdi. Bankacılık ve finans alanında doktora yaptı. Vestel'de yöneticilik, Çalık Holding'de Genel Müdürlük ve Star Medya Yayıncılık'ta İcra Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Turkuvaz Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Ayrıca yine iktidara yakın SETA Vakfı'nda başkanlık yaptı. Daha önce de 8 Kasım 2017 tarihli Evrensel gazetesinde yayınlanan "Paradise Papers kayıtlarından Albayrak ve ağabeyi de çıktı" ve 9 Kasım 2017 tarihli "Paradise Papers: Kendilerine cennet halka cehennem" başlıklı haberler nedeniyle Evrensel'in Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı ve gazeteci Pelin Ünker'e, Berat Albayrak ve Serhat Çalık'la birlikte 'hakaret ve iftira' iddiasıyla dava açan kişiler arasındaydı.

(HA)