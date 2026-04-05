Paskalya bayramı kutlu olsun

Hıristiyan dünyası için büyük anlam taşıyan Paskalya Bayramı kutlamaları başladı. Hıristiyan inancına göre İsa Peygamber’in çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişini simgeleyen Paskalya, umut, yenilenme ve dirilişin sembolü olarak kabul ediliyor.

Kelime kökeni İbranice’ye dayanan ve “dokunmadan geçmek” anlamına gelen Paskalya, her yıl mart ayının sonundan nisan ayının sonuna kadar olan dönemde kutlanıyor. Kiliselerde genellikle pazar günü gerçekleştirilen ayinlerle kutlanan bayram, “Diriliş Günü” veya “Kıyam Yortusu” olarak da anılıyor.

Katolikler, Protestanlar ve Ortodokslar farklı takvimler kullandıkları için Paskalya bazı yıllarda farklı tarihlerde kutlanırken, bazı yıllarda ise tüm mezhepler aynı gün bayramı karşılıyor.

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI Paskalya yumurtaları kırılınca... Şimdi Zipi ne yapacak?

Paskalya nasıl kutlanır?

Paskalya, Hıristiyan dünyasında kiliselerde düzenlenen ayinlerin yanı sıra çeşitli geleneklerle kutlanıyor. Bayramın en bilinen sembollerinden biri olan Paskalya yumurtası, sevgi ve barışın simgesi olarak kabul ediliyor. Geleneksel olarak yumurtalar boyanarak süsleniyor ve yakınlara hediye ediliyor. Bunun yanı sıra çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı da bayramın yaygın sembolleri arasında yer alıyor.

Evlerde Paskalya çöreği hazırlanıyor, haşlanmış yumurtalar boyanıyor, mumlar yakılıyor ve dualar okunuyor. Farklı ülkelerde çeşitli gelenekler bulunsa da Paskalya’nın ortak mesajı barış, umut ve yeniden doğuş olarak öne çıkıyor.

Paskalya yumurtası geleneği

Paskalya’nın en bilinen geleneklerinden biri olan yumurta boyama, köklü bir anlatıya dayanıyor. Rivayete göre İsa Peygamber çarmıha gerildiğinde akan kanın yere düşen bir damlası kırmızı bir yumurtaya dönüşür. Annesi Meryem’in gözyaşlarının da bu yumurtanın üzerinde ince desenler oluşturduğuna inanılır.

Bu nedenle Paskalya döneminde yumurtalar boyanarak süslenir ve insanlar arasında barış, mutluluk ve iyi dileklerin simgesi olarak birbirlerine hediye edilir. Yumurtaların boyanması çoğu zaman törensel bir atmosferde gerçekleştirilir; işlem öncesinde dualar edilir ve yumurtaların verileceği kişiye mutluluk ve iyi şans getirmesi dilenir.

Newroz, Akitu ve Paskalya

Paskalya ne zaman kutlanır?

Paskalya’nın tarihi her yıl değişiklik gösterebiliyor. Bayram, ilkbahar gün dönümü olan 21 Mart’tan sonra görülen ilk dolunayın ardından gelen pazar günü kutlanıyor. Bu nedenle Paskalya tarihi mart sonu ile nisan sonu arasındaki bir tarihe denk geliyor.

Paskalya’ya kadar geçen beş haftalık dönem “Büyük Perhiz” olarak adlandırılırken, bayramdan sonraki 50 günlük süreç ise “Paskalya dönemi” olarak biliniyor.

AZINLIK HAKLARI Türkiye'nin Paskalya Sınavı

Patrik Maşalyan’dan paskalya mesajı

Öte yandan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Kutsal Diriliş Yortusu (Paskalya/Zadig) öncesinde yayımladığı mesajda bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Maşalyan mesajında, “Yüce Tanrı’ya dua ediyoruz ki, barış ruhunu çatışan halkların üzerine indirsin, şiddetin dalgalarını dindirsin ve yöneticileri adalet, uzlaşı ve kardeşliğe yönlendirsin” ifadelerini kullandı.

Umut, sevgi ve yeniden doğuşun simgesi olan Paskalya Bayramı vesilesiyle tüm Hıristiyanların bayramı kutlu olsun.

(NÖ)