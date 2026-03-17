HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.03.2026 11:07 17 Mart 2026 11:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.03.2026 11:20 17 Mart 2026 11:20
Okuma Okuma:  2 dakika

Pakistan, Kabil'de rehabilitasyon merkezini vurdu: 400 ölü

Afganistan, Pakistan'ın "hastaneye saldırısında 400 kişinin öldüğünü" açıklarken İslamabad yönetimi bunu reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Pakistan, Kabil'de rehabilitasyon merkezini vurdu: 400 ölü
Fotoğraf: Yerel medya

Pakistan'ın Kabil'deki bir bağımlılık hastanesine düzenlediği hava saldırısında en az 400 kişi hayatını kaydetti, 250'den fazla kişi de yaralandı.

Taliban sözcü yardımcısı Molla Hamdullah Fitrat, Pakistan’ın Pazartesi gecesi saat 21:00 sularında, Omid adlı 2 bin yataklı bir uyuşturucu tedavi hastanesini hedef aldığını ve tesisin büyük bir bölümünün yıkıldığını açıkladı.

Fitrat, kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiğini de söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında hastane personeli de var.

Fotoğraf: Afganistan Kızılayı

Pakistan hastanenin vurulduğunu iddiasını reddetti

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise Kabil ve Nangarhar'daki saldırılarda, "askeri tesislerin" hedef alındığını bildirdi.

Tarar, Kabil'de iki konumdaki teknik destek altyapısı ve mühimmat depolama tesisinin yok edildiğini belirterek "Saldırılar sonrası gözle görünen ikinci patlamalar, büyük mühimmat deposunun varlığına açıkça işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Afganistan'a yönelik operasyonların, "istenen hedeflere ulaşılana kadar süreceğini" kaydeden Tarar, Afganistan yönetiminin "asılsız iddialarda bulunduğunu" kaydetti.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

(HA)

Pakistan Afganistan Taliban
