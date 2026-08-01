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YT: Yayın Tarihi: 01.08.2026 14:13 1 Ağustos 2026 14:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.08.2026 14:15 1 Ağustos 2026 14:15
Okuma Okuma:  1 dakika

Pakistan'da kömür madeni çöktü: 34 kişi hayatını kaybetti

Pakistan genelinde kömür madenciliği kazaları, metan gazı patlamaları, yetersiz havalandırma ve güvenlik önlemleri nedeniyle sıkça yaşanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pakistan'da kömür madeni çöktü: 34 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde kömür madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı.

AA’nın haberine göre, İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), madenin içinde mahsur kalanlara ulaşmak için arama ve kurtarma operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Pakistan genelinde kömür madenciliği kazaları, metan gazı patlamaları, yetersiz havalandırma ve güvenlik önlemleri nedeniyle sıkça yaşanıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Pakistan Pakistan'da kömür maden faciası
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