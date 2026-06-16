“Özgürlük Mitingleri”nin programı açıklandı

Tuncel, bu adımların Türkiye'de yaşayan tüm halkların demokratik geleceği açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

TJA aktivisti Sebahat Tuncel, barışın ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik, kayyım uygulamalarının sona ermesi, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve Öcalan'ın İmralı'daki koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle gerçekleştirilecek mitinglerde, DEM Parti ve DBP Eş Genel Başkanları ile TJA aktivisti Sebahat Tuncel konuşmacı olarak yer alacak. Mersin ve Van mitingleri 27 Haziran'da, İstanbul ve Diyarbakır mitingleri 28 Haziran'da yapılacak.

DEM Parti ve DBP tarafından 27-28 Haziran'da Diyarbakır, İstanbul, Van ve Mersin'de "Özgürlük Mitingleri" düzenlenecek.

Diyarbakır, İstanbul, Van ve Mersin’de 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek “Özgürlük Mitingleri”nin programı netleşti.

“Demokratik Toplumla Özgürlüğe” ve “Özgür Önderlikle Demokratik Topluma” şiarlarıyla gerçekleştirilecek mitinglerde yer alacak konuşmacılar ile sahne alacak sanatçılar açıklandı.

Kentlerde düzenlenecek mitinglerin programı şöyle:

Mersin

Mersin mitingi, 27 Haziran’da Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Mitingde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile Çetin Arkaş konuşacak. Sanatçılar Eylül Nazlıer, Ronî Artîn ve Arhat sahne alacak.

Van

Van mitingi, 27 Haziran’da Newroz Alanı’nda yapılacak. Mitingde DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile TJA aktivisti Sebahat Tuncel konuşmacı olarak yer alacak. Koma Amed’in yanı sıra Simyager ve Beser Şahin sahne alacak.

İstanbul

İstanbul mitingi, 28 Haziran’da saat 16.00’da Bağcılar Meydanı’nda düzenlenecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan konuşmacı olarak katılacak. Agirê Jiyan grubu ile Tara Mamedova sahne alacak.

Diyarbakır

Diyarbakır mitingi, 28 Haziran’da saat 17.00’de İstasyon Caddesi’nde gerçekleştirilecek. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Veysi Aktaş konuşma yapacak. Pınar Aydınlar, Kadir Çat ve Serhedo sahne alacak.

Tuncel: Barış güvence altına alınsın

DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebiyle 28 Haziran’da İstanbul Bağcılar Meydanı’nda düzenlenecek “Özgürlük Mitingi”ne ilişkin açıklama yaptı. Parti, “Barış ertelenemez bir ihtiyaçtır” mesajı verdi.

İstanbul’da Hacıahmet Parkı’nda yapılan açıklamada konuşan DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Arife Çınar, demokratik çözüm ve kalıcı barış çağrısı yaparak yasal düzenlemeler, kayyım uygulamalarının sonlandırılması, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve Öcalan’ın çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

TJA aktivisti Sebahat Tuncel ise konuşmasında Kürt sorunu ve barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Öcalan’ın çağrısının Türkiye’de ve Kürdistan’da geniş bir beklenti ve umut yarattığını söyledi. Tuncel, çatışmasızlık sürecinin toplumda önemli bir rahatlama sağladığını belirterek, kalıcı barışın tesis edilmesi için somut ve yasal adımların atılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

MA'nın geçtiği habere göre, Tuncel, barışın güvence altına alınmasının hukukla mümkün olduğunu ifade ederek, demokratik çözümün sadece siyasi bir talep değil, aynı zamanda toplumsal bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere çeşitli yasal düzenlemelerin değiştirilmesi gerektiğini, kayyım uygulamalarına son verilmesinin ve siyasi tutsakların serbest bırakılmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Ayrıca Öcalan’ın koşullarına da değinen Tuncel, İmralı’daki iletişim ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin ve fiziki özgürlük yönünde adımlar atılmasının, sürecin ilerlemesi açısından kritik olduğunu söyledi. Tuncel, bu adımların atılmasının yalnızca Kürt halkı için değil, Türkiye’de yaşayan tüm halkların demokratik geleceği açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

(EMK)