Özgür Özel'in kuracağı partinin tarihi belli oldu

CHP kurultayıyla ilgili mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) kararının ardından yeni yol haritasını hazırlayan Özgür Özel, daha önce dile getirdiği, "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız" sözlerinin ilk somut adımı 27 Temmuz Pazartesi günü atılıyor. Özel’in öncülüğünde kurulacak partinin kuruluş dilekçesi pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na verilecek.

ANKA'nın haberine göre Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP’nin 38. Kurultayının iptali ve parti yönetimine yönelik mutlak butlan kararı, üzerinden 56 gün geçtikten sonra 17 Temmuz Cuma günü Yargıtay’a ulaştı.

"Yeni Parti" iddiası

Yargıtay, bugün başlayan adli tatil öncesi dosyayı görüşmediği için Özgür Özel ve kendisini destekleyen milletvekillerinin yeni parti için çalışmaları bugün itibariyle netlik kazandı. Edinilen bilgiye göre, Özel’in öncülüğünde kurulacak partinin kuruluş dilekçesi pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na verilecek. Partinin adının "Yeni Parti" olacağı, kuruluş aşamasında yer alacak Kurucular Kurulu’nun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi.

Özel son kez kürsüye çıkacak

Kuruluş süreci öncesinde Özgür Özel’in, yarın (21 Temmuz'da) gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı’nda son kez kürsüye çıkması bekleniyor. Özel’in konuşmasında mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreci değerlendirmesi ve yeni döneme ilişkin mesajlar vermesi öngörülüyor. Mutlak butlan kararının ardından yaptığı açıklamalarda mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Özel, parti kurulacağının işaretini “Ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız” diyerek vermişti. Parti kaynakları, kuruluş dilekçesinin verilmesiyle birlikte bu söylemin siyasi karşılığının hayata geçirilmiş olacağını değerlendiriyor.

Özgür Özel bir dizi görüşme gerçekleştirecek

21 Temmuz Salı günkü haftalık grup toplantısının ardından seçilmiş CHP il başkanlarıyla bir araya gelecek olan Özel, 22 Temmuz Çarşamba günü ise PM ve MYK toplantılarına başkanlık edecek. Özel’in bu hafta partisinin milletvekilleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Yeni partinin kuruluşunun ardından TBMM’de geniş çaplı bir geçiş süreci yaşanacak. İlk aşamada en az 70 milletvekilinin yeni partiye katılmasının beklendiği ifade ediliyor.

Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından parti yönetimi ve Meclis grubunun oluşturulmasına ilişkin takvim de kamuoyuyla paylaşılacak.

(FY)