Özel Soma'da: İntikam da alınacak, hak da yerini bulacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği Türkiye tarihinin en büyük iş cinayetlerinden biri olan Soma maden faciasının 12’nci yıl dönümünde anma programına katıldı.

Özel, faciada hayatını kaybeden madencileri mezarları başında anarken, hem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem de anma törenindeki konuşmasında iktidara ve yargı süreçlerine sert eleştiriler yöneltti.

Soma Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma ziyaretinde madenci aileleriyle bir araya gelen Özel, yaşamını yitiren işçiler için dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Anma ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, Soma faciasının yalnızca bir yas değil aynı zamanda adalet arayışının simgesi olduğunu söyledi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

“12 yıl sonra yine Soma’dayız… 301 madencimizi mezarları başında, aynı acıyla, aynı vicdan yüküyle andık. Soma’nın ateşi 12 yıldır hepimizin yüreğinde yanıyor. Bugün bizim için sadece bir yas günü değil; unutmamanın, unutturmamanın ve adalet için dimdik durmanın günüdür. 301 maden emekçimizi saygı, rahmet ve mücadele sözüyle anıyorum.”

“AK Parti’nin kara düzenini ilk Somalılar tanıdı”

Mezarlık ziyaretinin ardından düzenlenen anma programında konuşan CHP lideri, Soma faciasının ardından yaşanan yargı süreçlerini ve çalışma koşullarını sert sözlerle eleştirdi. Türkiye’deki iş güvenliği sisteminin ve denetim mekanizmasının siyasi iktidarın oluşturduğu düzen nedeniyle işlemediğini savunan Özel, facianın göz göre göre geldiğini söyledi.

Özel, denetimlerin önceden haber verildiğini, müfettişlerin göstermelik raporlar hazırladığını ileri sürerek şunları söyledi:

“AK Parti’nin kara düzenini ilk Somalılar tanıdı. Patronlar daha çok kazansın diye yapılacak denetimlerin önceden haber verildiğini, içeride kullanılmaması gereken ekipmanların saklandığını, gelen müfettişlerin ağırlanıp göstermelik raporlar tuttuklarını Somalılar biliyordu. Sermaye, sendika ve siyasetin oluşturduğu o düzen 301 canımızı aramızdan aldı.”

Özel, Soma’nın yıllar içinde siyasi olarak da değiştiğini ifade ederek, geçmişte facia sonrası tepki gören Soma halkının bugün farklı bir noktaya geldiğini belirtti.

“Soma Davası yeniden görülecek”

Konuşmasının önemli bölümünü Soma davasına ayıran Özel, CHP’nin iktidara gelmesi halinde Soma davasının yeniden görüleceğini söyledi. Yargı süreçlerinde siyasi müdahale olduğunu öne süren Özel, özellikle “olası kast” kararının değiştirilmesine tepki gösterdi.

Yargıtay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, “Bu bir kaza” yaklaşımının kabul edilemez olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“301 madencimizin ölümüne neden olanlara adeta birkaç günlük ceza verilerek hayatlarına devam etmeleri söylendi. Bu düzen kendini korumak için faaliyetlerini sürdürüyor. Ama biz hangi dava yeniden görülecekse, en başta Soma davası olmak üzere bütün haksızlıkların hesabını soracağız.”

“İlk seçimde bu düzeni değiştireceğiz”

Özel, konuşmasında sık sık “kara düzen” ifadesini kullanarak mevcut siyasi iktidarı hedef aldı. CHP’nin bugün Türkiye’nin birinci partisi olduğunu söyleyen Özel, ilk seçimlerde iktidarı değiştireceklerini savundu.

Soma’da yerel yönetimlerin CHP’ye geçtiğini hatırlatan Özel, bunun toplumsal değişimin göstergesi olduğunu ifade etti.

“Nasıl Soma’nın kaderini değiştirdiysek Türkiye’nin kaderini de değiştireceğiz” diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bu rejim değişecek. İşçinin, emeklinin, çiftçinin, memurun mağdur olmadığı bir düzen kurulacak. Yürüdüğümüz yol sadece CHP’nin iktidar yolu değildir. Bu yol Türkiye’deki bütün emekçilerin, mağdurların, gözyaşı döken anaların iktidar yoludur.”

Tutuklu avukatlara ve aktivistlere destek

Konuşmasında Soma davasında görev alan bazı avukatların tutuklu bulunmasına da değinen Özel, özellikle davada uzun yıllar görev alan avukatların cezaevinde olmasını eleştirdi.

Soma ailelerinin yanında mücadele eden isimlerden biri olan avukat Sercan Okur’un bugün Soma Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Özel, bunun kendisi için teselli olduğunu söyledi.

Özel, “İçeride yatan arkadaşlarımız 12 metrekarelik hücrelerde dimdik duruyorlar. Tehditlerle, baskılarla, kumpaslarla karşı karşıyayız ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Konuşmasının son bölümünde iş cinayetlerine dikkat çeken Özel, Türkiye’de iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği nedeniyle benzer faciaların yaşandığını söyledi.

Madencilerin hâlâ ağır koşullarda çalıştığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bir daha hiçbir madenci 150 yıl öncenin şartlarında çalışmasın diye mücadele ediyoruz. Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmasın diye mücadele ediyoruz. Birileri daha fazla kazansın diye insanlar ölmesin istiyoruz.”

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma mesajı veren Özel, Soma’daki mücadelenin süreceğini vurguladı.

“Biz kazanacağız, emek kazanacak, halk kazanacak” diyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir zamanlar verdiğimiz sözlerin bir kısmını yerine getirdik. Geri kalanını da yerine getireceğiz. Halkın iktidarı kurulacak. AK Parti’nin kara düzeni tarihe karışacak. Çok güzel günler gelecek. İntikam da alınacak, hak da yerini bulacak.”

(EMK)