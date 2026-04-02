Osman Gökçek ve Beyaz TV, Dr. Cegerğun Polat’a tazminat ödeyecek

İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve Beyaz TV’yi İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) eski yöneticilerinden Dr. Cegerğun Polat’a 40 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Beyaz TV ve Gökçek Polat’ı, kamuoyunda “Yenidoğan Davası" olarak bilinen dosya nedeniyle kapatılan hastanelerden birinde çalışmasını bahane ederek, bir dahli bulunmadığı olayla ilgiliymiş gibi algı oluşturulmuş, sosyal medya ve kamuoyunda hedef haline getirilmişti.

Polat, televizyon programı ve sosyal medya paylaşımı ile haksız ithamı ortaya atan AKP Milletvekili Osman Gökçek ve Beyaz TV aleyhinde manevi tazminat davası açmıştı.

Yapılan yargılama sonunda İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi 40 bin lira manevi tazminat cezasına hükmetti.

Polat tazminatı İstanbul Tabip Odası’nın tıp öğrencileri için kurduğu burs fonuna bağışlayacak.

Yetişkin kardiyoloji uzmanı olan Dr. Cegerğun Polat, hedef gösterildiğinde Çorlu'daki Reyap Hastanesi'nde 1,5 aydır çalışıyordu. Beyaz TV ve Osman Gökçek söz konusu paylaşımları daha sonra sildi. Ancak X'te Ekim 2024'ten birçok paylaşıma ulaşmak mümkün.

