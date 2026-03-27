“Ortadoğu, halkların ortak evidir; yakmanıza izin vermeyeceğiz”

İklim Adaleti Koalisyonu, bugün yayımladığı açıklama ile İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıları kınadı.

Açıklamada, bu saldırıların yalnızca bir ülkenin egemenliğini değil, tüm Ortadoğu’yu, insanlığı, doğayı ve canlıların ortak geleceğini tehdit eden bir savaş zincirinin parçası olduğu vurgulandı.

Koalisyon, bu sürecin “kaynak savaşı” olarak tanımlanması gerektiğini belirtti.

Ortadoğu’nun petrol, doğalgaz ve enerji koridorları üzerinden küresel güç rekabetinin merkezi haline geldiği ifade edilen açıklamada, “güvenlik” söylemiyle meşrulaştırılan müdahalelerin gerçekte fosil yakıt düzeni, silah endüstrisi ve jeopolitik tahakkümün güvenliğini sağladığı, bedelini ise halkların ve doğanın ödediği belirtildi.