Numan Kurtulmuş: Süreç başarısız olursa sivil siyaset bu duvarın altında kalır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sahur buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Sabah yazarı Melih Altınok, Nefes yazarı Aytunç Erkin ve Independent Türkçe'den Nevzat Çiçek dahil buluşmada yer alan gazeteciler bugünkü köşelerinde Kurtulmuş'un sorularına verdiği yanıtları aktardı.

Buna göre Kurtulmuş, iktidarın taleplere dair somut adım atmaksızın devam ettirdiği çözüm sürecine ilişkin şunları söyledi:

Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş için de asıl hedefin Türkiye olduğunu öne sürerek, "Siyonizm çok açık bir şekilde son kozlarını oynamaya başladı. Büyük İsrail projesinde esas yutulması gereken ana gücü Türkiye'dir. Bunu görüyorsak, biliyorsak iç kalemizi tahkim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey tesadüfi değil"

Kurtulmuş, çözüm sürecine dair devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Herkes diyor ya nereden çıktı bu diye. Bölgede yaşadığımız hiçbir şeyin tesadüf olmadığını biliyoruz. Özellikle Amerika’nın Irak’ı işgaliyle birlikte başlayan süreçte fiilen bölgenin etnik ve mezhebi anlamda bölünmesi süreci uygulamaya konuldu. Birçok ülkede bu uygulamanın sonuçları çok kötü bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi bizim bunu geri çevirmemiz lazım.

"Burada Türkiye’ye dönük baktığınız zaman bizim en ağır bedel ödediğimiz mesele, terör meselesidir. Bunun için ne yapmak gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapmak lazım. Kaldı ki emperyalizmin bakışının dışında, zaman zaman emperyalizmi koltuğunun altına almış, zaman zaman emperyalizmin koltuğunun altına girmiş olan siyonizm de çok açık bir şekilde son kozlarını oynamaya başladı. Bunu görmeden bu bölgede siyaset yapmak saflıktır. Artık son vuruşunu yapmayı epey bir süredir gündeme getirdi. Lübnan’daki iç savaş buydu, Suriye’deki iç savaş buydu."

"Umut hakkı söz konusu değil"

Kurtulmuş, "'umut hakkı' Meclis'e gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hukuk sistemimizde ‘umut hakkı’ diye bir şey yok. Raporda da ‘umut hakkı’ ile ilgili bir başlık söz konusu değil. İnfazla ilgili birtakım düzenlemeler yapılabilir. Kişisel kanaatlerim var, neler yapılabileceğine ilişkin görüşlerimi söylemek istemiyorum. Çünkü aslolan parti gruplarının devreye girmesi ve müşterek bir çabayı ortaya koymalarıdır."

Kayyımlarla ilgili düzenleme gelir mi?

"Raporda, başkan görevden alınırsa belediye meclisi üyeleri arasından seçilmesi gibi partilerin uzlaştığı bir teklif var. Eğer bir araya gelir ve tamam derlerse bu konuda da adım atılır."

"Bu iş önceki çalışmalara benzemez"

Kurtulmuş, "Umutsuzluğa kapıldığınız oldu mu hiç?" sorusunu ise cevapladı:

"Bu iş 2009'a, 2013'e ya da önceki çalışmalara benzemez. Eğer bu iş başarısız olursa, duvar yıkılırsa, sivil siyaset bu duvarın altında kalır ve Allah korusun, başarısız olduğumuz zaman 4 Ağustos 2025'tekinden (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kurulduğu tarih) daha daha vahim bir duruma dönüşebilir şartlar."

Erken seçim gündemi

Erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuşan Kurtulmuş, "Ben niyetimi, görüşümü söylüyorum. Daha seçime epey vakit var. Erken seçim yok" dedi.

(AB)