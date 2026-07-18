Noterde işlem yaparken yakalanan Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik: Söylendiği miktarlar kadar para kaybettik

Ahbap Derneği'ne yapılan soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.

NTV'nin haberine göre soruşturmanın ilk günü adı gözaltı listesinde bulunan derneğin kurucularından ve Haluk Levent'in yardımcısı olduğu belirtilen Alper Çelik dün polis tarafından noterden işlem yaparken yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent’in Alper Çelik’in hesaplarını kullandığını ve bu hesaplardan 2020-2026’da 990 milyon lira yasal bahis oynandığını ileri sürmüştü. Başsavcılık, bu paranın 390 milyon lirasının kaybedildiğini iddia etmişti.

Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istediğini belirten Çelik, paraların nereden geldiğini bilmediğini dile getirdi.

Çelik ifadesinin devamında, hesaplarını Haluk Levent'in kullanmadığını ancak yapılacak işlemleri söyleyip kendisinin yaptığını söyledi:

"Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum, bana 'şu kadar parayı hesabına yatır' diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Bahis sitesi hesabına para yatırmak için banka hesabının kişinin adına özel değil. O yüzden bir bahis sitesinde benim adıma bir hesap açılmıştır."

Çelik, ifadesinde iddiaları şöyle sıraladı:

"Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik. Paraların nereden geldiğini biliyorum. Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderip döviz ve TL aldırıyordu. Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana bir kaç isim söylüyordu ben de bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara kendim bankadan yatırıyordum.”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu iddia edilmişti.

Yine şüpheliler arasında aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri öne sürülmüştü.

Ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında dokuz zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden dördünün daha tutuklanmasına, sekizi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18 oldu.

Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.