Nizar Amedi kimdir?

Nizar Amedi, 1968 yılında Duhok’un Amedi ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini Musul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Amedi, mühendislik eğitiminin ardından siyasete yöneldi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) saflarında siyasi faaliyetlerine başlayan Amedi, evli ve dört çocuk babası.

Siyasi kariyerine 1990’lı yıllarda adım atan Amedi, 1993-2003 yılları arasında KYB lideri Celal Talabani’nin ofisinde görev yaptı. Bu süreç, onun devlet yönetimi ve siyasi organizasyon alanında deneyim kazanmasında önemli bir rol oynadı.

2005-2022 yılları arasında Irak Cumhurbaşkanlığı bünyesinde danışmanlık yapan Amedi, bu görev süresince Celal Talabani, Fuad Masum ve Berhem Salih dönemlerinde aktif rol aldı.

2022-2024 yılları arasında Irak Çevre Bakanı olarak görev yapan Amedi, kamu yönetimindeki tecrübesini bu dönemde de sürdürdü.

Son olarak Irak Parlamentosu’nda yapılan oylamanın ikinci turunda 227 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilen Amedi, uzun yıllara yayılan bürokratik ve siyasi deneyimin ardından Irak’ın en üst makamına geldi.

(EMK)