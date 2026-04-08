Niğde’de mevsimlik Kürt işçilere silahlı saldırı Meclis gündeminde

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Urfalı Kürt yurttaşlara yönelik silahlı saldırı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine taşındı.

Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması talebiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yazılı soru önergesi sundu.

Sakarya’da Kürt işçilere saldırıya “takipsizlik” kararı

Saldırganlar tutuksuz yargılanıyor

28 Ağustos 2025’te gerçekleşen saldırıda 19 yaşındaki işçi Orhan İdikurt silahla yaralandı. İlk mahkemede saldırganlar hakkında tutuklama tedbiri uygulanırken, devam eden yargı sürecinde sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Davanın sonraki duruşması ise 17 Haziran 2026 tarihine ertelendi. Öcalan, önerge metninde, saldırının yalnızca bireysel bir suç olmadığı, Türkiye’de uzun süredir devam eden toplumsal eşitsizlikler, güvencesiz çalışma koşulları ve nefret söylemlerinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Mevsimlik tarım işçilerinin maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığın çoğu zaman etkin şekilde soruşturulmadığına dikkat çekerek, bunun "fiili cezasızlık" pratiği yarattığını ifade etti.

'Tutanaklara müdahale' iddiası

Öcalan'ın aktardığına göre, tarla sahibi ve yakınlarının işçilere yönelik tehdit, hakaret ve silahlı saldırı eylemlerinde bulundu. Olayın niteliğinin tutanaklara farklı geçirilmek istendiğine ilişkin iddiaların da bulunduğunu belirtti. Bu durumun, etkili soruşturma yükümlülüğü ve adil yargılanma hakkı açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu kaydetti.

Bakanlığa 6 kritik soru Ömer Öcalan’ın önergesinde şu başlıklara yanıt istedi: Soruşturma ve kovuşturma sürecinin mevcut durumu ve sanıkların hangi suçlamalarla yargılandığı

Tutuksuz yargılama kararının gerekçeleri

Tutanaklara müdahale iddiaları hakkında inceleme yapılıp yapılmadığı

Olayda kullanılan silahın bulunmasına yönelik çalışmaların hangi aşamada olduğu

Mevsimlik tarım işçilerine yönelik şiddetin önlenmesine dair yürütülen çalışmalar

Son 5 yılda benzer olaylara ilişkin açılan soruşturma ve davaların sayısı ve sonuçları

"Toplumsal barış açısından risk"

Önergede, belirli bir kesime yönelik şiddetin önlenememesi ve cezasızlık ihtimalinin, hukuk devleti ilkesi ve eşit yurttaşlık anlayışıyla bağdaşmadığı vurgulanarak, bunun toplumsal barış açısından ciddi riskler barındırdığı ifade edildi.

Hazırlanan önerge, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına dair yapısal sorunların yeniden tartışılmasına da zemin hazırladı.

