Nevin İl kadınların omzunda son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Amed Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkanı Nevin İl, Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Nevin İl için düzenlenen törene ailesinin yanı sıra kentteki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Kadınların omuzlarında taşınan Nevin İl’in cenazesi, Yeniköy Mezarlığı’nda yapılan törenin ardından defnedildi.

MA'nın geçtiği habere göre, DTSO İş Kadınları Meclisi adına konuşan Sevim Vural, Nevin İl’in kadın hareketi, sivil toplum ve iş dünyasında bıraktığı mirasa dikkat çekti. Vural, İl’in yaşamı boyunca kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Nevin abla tanıdığım en üretken, en çalışkan, en mücadeleci kadınlardan biriydi. Kadınların görünür olması, güçlenmesi ve yaşamın her alanında yer alması için hiç yorulmadan emek verdi. Onu birkaç kelimeyle anlatmak çok zor” dedi.

Kadın hareketinin öncü isimlerinden

Nevin İl’in 1990’lı yıllarda Jiyan Kürt Kadın Dergisi’nin kurucuları ve yazarları arasında yer aldığını hatırlatan Vural, İl’in uzun yıllar kadın hareketi içerisinde aktif çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Gazetecilik yaptıktan sonra iş yaşamına atılan Nevin İl’in çalışma hayatına işçi olarak başladığını, daha sonra kendi işletmesini kurarak girişimci kimliğiyle birçok kadına örnek olduğunu belirten Vural, İl’in kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi için de önemli mücadeleler verdiğini ifade etti.

Vural, 2010 yılında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde katıldığı bir toplantıda kadınlara söz hakkı verilmemesi üzerine harekete geçen Nevin İl’in, kadınların iş dünyasında daha güçlü yer alması için örgütlenme çalışmalarına başladığını anlattı.

Bu çalışmalar sonucunda İl’in 2011 yılında iki arkadaşıyla birlikte Doğu Güneydoğu İş Kadınları Derneği’ni (DOGÜNKAD) kurduğunu belirten Vural, derneğin bölgedeki kadınlar arasında dayanışmayı büyütmeyi ve daha fazla kadına ulaşmayı amaçladığını söyledi.

DTSO tarihinin ilk kadın meclis başkanıydı

Sevim Vural, Nevin İl’in DOGÜNKAD çalışmalarının ardından Amed Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Kadın Meclisi’nin oluşumunda da öncü rol üstlendiğini belirtti.

Vural, “Kürt kimliğinden ve duruşundan ödün vermeden kapsayıcı ve birleştirici bir rol üstlendi” ifadelerini kullandı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da Nevin İl’in Amed iş dünyası ve kadın hareketi açısından büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Kaya, “Büyük bir değerimizi yitirdik. Özellikle kadınlar en önemli mücadele arkadaşlarından birini kaybetti” dedi.

Nevin İl’in DTSO tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kaya, “143 yıllık Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarihinin ilk kadın meclis başkanıydı. Ancak onu önemli kılan sadece bu unvan değildi. Dört dönem boyunca odada görev yapan biri olarak söyleyebilirim ki görev süresi boyunca birçok ilke imza attı” diye konuştu.

“Sivil toplumun güçlenmesi için büyük emek verdi”

Nevin İl’in yaşamını kadınların örgütlenmesine ve sivil toplumun güçlenmesine adadığını belirten Mehmet Kaya, “Sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve iş kadınlarının sivil toplumda daha güçlü yer alması için çok önemli emekler verdi. Hayatının merkezine bu mücadeleyi koydu” ifadelerini kullandı.

Serra Bucak: Mücadelesinden vazgeçmeyen bir kadındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak ise Nevin İl’i “devrimci, yurtsever ve mücadelesinden hiç vazgeçmeyen bir kadın” olarak tanımladı.

İl’in yaşamının son dönemine kadar çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bucak, “Son enerjisine kadar toplantılarda, organizasyonlarda yer aldı. Hiçbir zaman ön planda olmayı tercih etmedi; hep destekleyen, güç veren kişi oldu. Bugün kadınların ve toplumun ona gösterdiği sahiplenme, geride bıraktığı büyük izin göstergesidir” dedi.

“Emeğine ve mücadelesine sahip çıkacağız”

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da Nevin İl’i uğurlarken duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kaya, “Devrimci, yurtsever, feminist bir kadın yoldaşımızı uğurluyoruz. Nevin abla hepimizin yoldaşıydı. En zor zamanlarda aramak için ilk aklımıza gelen isimlerden biriydi. Ömrünü Kürtlerin var olma mücadelesine ve kadın özgürlük mücadelesine adayarak geçirdi. Herkesin yüreğinde yer edinen bir isimdi. Biz onun mücadelesine ve emeğine sahip çıkacağız” diye konuştu.

Cenaze töreninin ardından Nevin İl’in tabutunu kadınlar omuzlarıda taşıdı. İl için taziyeler Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Orfioğlu Vakfı Taziye Evi’nde kabul edilecek.

(EMK)