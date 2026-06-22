Nepal Yüksek Mahkemesi’nden evlilik eşitliği kararı: LGBTİ+ hakları için büyük zafer

Nepal Yüksek Mahkemesi, LGBTİ+ hakları açısından önemli bir kazanım olarak evlilik eşitliği lehine karar verdi.

Karar sayesinde Nepal’deki LGBTİ+ çiftlerin evlenmek istemeleri hâlinde hukuki kesinlik ve güvence sağlayacak.

Söz konusu kararla Nepal, dünya genelinde evlilik eşitliğini yasal olarak tanıyan 40. ülke oldu.

Mahkeme, 18 Haziran’da, Güney Asya ülkesi hükümetine kuir ve translar için eşit evlilik haklarının sağlanması yönünde talimat vermişti.

Nepal merkezli sivil toplum kuruluşu Pahichan’a konuşan insan hakları aktivisti, keşiş ve eski siyasetçi Sunil Babu Pant, kararı “Nepal’de eşitlik, onur ve insan hakları açısından tarihi bir dönüm noktası,” olarak değerlendirdi.

“LGBTİ+ çiftler, evliliğin sağlayabileceği onur ve korumadan yararlanmalıdır”

Nepal merkezli LGBTİ+ hakları örgütü Blue Diamond Society de kararı memnuniyetle karşıladı.

Pink News’te yer alan habere göre, örgüt Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu karar, yaklaşık 20 yıl içinde verilen dördüncü Yüksek Mahkeme kararı olarak açıkça şunu ortaya koyuyor: Sevdiğin kişiyle evlenme özgürlüğü Nepal Anayasası kapsamında bir güvencedir ve LGBTİ+ çiftler ile aileleri, evliliğin sağlayabileceği saygı, onur ve korumadan yararlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Nepal’de evlilik eşitliği, daha önce 2023 yılında Yüksek Mahkeme’nin verdiği geçici bir kararla tanınmıştı. O dönemde dokuz LGBTİ+ aktivistinden oluşan bir grup, evliliği “bir erkek ve bir kadın arasındaki birlik” olarak tanımlayan evlilik yasalarına karşı dava açmıştı.

Dava sonucunda mahkeme, Nepal hükümetine LGBTİ+ çiftler için yeni bir evlilik kayıt sistemi oluşturulması talimatını vermişti. (TY)