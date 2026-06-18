"Nefret sokaklarımızdaki tek tehdittir”

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast, 13 Haziran Cumartesi günü tarihinin en büyük ırkçılık karşıtı yürüyüşüne ev sahipliği yaptı.

Önceki hafta göçmen ve mültecilere karşı yapılan pogrom girişiminin ardından Irkçılığa Karşı Birlik hareketi "Nefrete karşı hep beraber" yürüyüşü düzenledi.

Belfast Belediye Binası önünde toplanan kalabalık, "Mülteciler burada hoş karşılanır" ve "Belfast ırkçılığa karşı" sloganlarıyla saldırılara karşı ses yükseltti. Katılımcılar "Nefret sokaklarımıza tek tehdittir" yazılı pankart açtı.

Organizatörler yürüyüşü, Belfast’ın bugüne kadarki en büyük ırkçılık karşıtı gösterisi olarak nitelendirdi ve katılımın 20 bine ulaştığını açıkladı. Bağımsız haber kaynakları ise katılımı “binlerce kişi” olarak aktardı.

Belfast'ta neler yaşandı?

Stephen Ogilvie isimli bir radyoloji teknisyeni, 8 Haziran Pazartesi gecesi Sudanlı Hadi Alodid'in bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Ogilvie hastaneye kaldırıldı. 17 Haziran'da ise yapay komadan çıkartıldı. Sağlık durumu iyiye giderken ailesi Ogilvie'nin görme kaybı yaşama ihtimali bulunuğunu açıkladı.

Saldırı anına ait görüntülerin aynı gün sosyal medyada hızla yayılması, ırkçı saldırıların ve pogrom girişiminin kıvılcımı haline geldi.

Alodid olay sonrası cinayete teşebbüs ve bıçak bulundurma suçlamalarıyla mahkemeye çıkartıldı, tutuklu yargılanmasına karar verilerek cezaevine gönderildi. Dava 8 Temmuz’da görülmeye başlanacak.

Sağduyu çağrılarına rağmen 9 Haziran Salı gecesi Belfast’ta göçmenlere yönelik saldırılar başladı. Göçmenlerin yaşadığı düşünülen evler, araçlar ve etnik azınlıklara ait işletmeler hedef alındı. Maskeli gruplar bazı mahallelerde evleri ateşe verdi, araçları yaktı ve polise taş, şişe ve yanıcı maddelerle saldırdı.

Olaylar sırasında polis 23 kişiyi gözaltına aldı. Olaylarda da 12 polis yaralandı. 27 kişi evsiz kaldı. Belfast itfaiyesi o gece 62 ayrı olaya müdahale etti. Yerel dayanışma ağları, gönüllü gruplar ve göçmen örgütleri, yerinden edilen ailelerin güvenli bölgelere taşınması ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor.

Ogilvie'nin ailesi ise sorumluluk alarak ırkçı saldırıları kınadı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize, sağlık sistemimiz ve hizmet sektörümüz de dahil olmak üzere, son derece değerli katkılar sağlayan birçok göçmen var ve ülkemizin işleyişi için onlara bağlıyız. Bu korkunç trajedinin insanları bölmek veya düşmanlığı körüklemek için kullanılmasını istemiyoruz."