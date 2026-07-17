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YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 13:53 17 Temmuz 2026 13:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 13:55 17 Temmuz 2026 13:55
Okuma Okuma:  1 dakika

Nasuh Mahruki tutuklandı

Savcılık ifadesi tamamlanan Mahruki, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nasuh Mahruki tutuklandı
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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı.

Güney Afrika’dan dönüşünde dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Mahruki, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadesi tamamlanan Mahruki, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi.

Hakimlik, Mahruki hakkında tutuklama kararı verdi.

Mahruki, emniyetteki savunmasında sosyal medya paylaşımının darbe girişimine ilişkin bir değerlendirme ve eleştiri niteliğinde olduğunu belirtmişti.  Mahruki, “Asıl eleştirdiğim ABD’dir ve Gülen cemaatinin darbeye kalkışacağını önceden bildiği hâlde bunca acının yaşanmasına sebep olan, gecikerek müdahale eden ilgili devlet birimleridir” demişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
nasuh mahruki ifade özgürlüğü 15 Temmuz
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