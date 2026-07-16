Nasuh Mahruki gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı. Mahruki sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Mahruki, dün sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD'dir, Fil'i feda etmiş, Vezir'i almıştır, Erdoğan'ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "@nasuhmahruki isimli/rumuzlu X hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili mesnetsiz iddialarda bulunan Ali Nasuh MAHRUKİ hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun'un 216 maddesindeki Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan" gözaltı talimatı verildiği duyuruldu.

(FY)