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YT: Yayın Tarihi: 03.08.2026 10:50 3 Ağustos 2026 10:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.08.2026 11:07 3 Ağustos 2026 11:07
Okuma Okuma:  1 dakika

Mustafa Karasu'nun annesi Haniy Karasu yaşamını yitirdi

Haniy Karasu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Sêwaz’ın Gurun (Gürün) ilçesindeki köyüne götürülerek, toprağa verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mustafa Karasu'nun annesi Haniy Karasu yaşamını yitirdi
Fotoğraf: MA
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KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu'nun annesi Haniy Karasu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Çanakkale’de yaşamını yitirdi. 

MA'nın geçtiği habere göre, Karasu, 31 Temmuz'da bağırsak hastalıkları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 

Haniy Karasu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Sêwaz’ın Gurun (Gürün) ilçesindeki köyüne götürülerek, toprağa verilecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
mustafa karasu kck
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