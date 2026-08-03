Mustafa Karasu'nun annesi Haniy Karasu yaşamını yitirdi
Haniy Karasu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Sêwaz’ın Gurun (Gürün) ilçesindeki köyüne götürülerek, toprağa verilecek.
KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu'nun annesi Haniy Karasu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Çanakkale’de yaşamını yitirdi.
MA'nın geçtiği habere göre, Karasu, 31 Temmuz'da bağırsak hastalıkları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Haniy Karasu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Sêwaz’ın Gurun (Gürün) ilçesindeki köyüne götürülerek, toprağa verilecek.
(EMK)
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