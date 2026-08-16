Murat Karayılan: Çerçeve yasa değerli bir adımdır fakat içinde Kürt kelimesi bile geçmiyor

PKK'nin fesih kararının ardından oluşturulan Hareket Yönetimi Üyesi Murat Karayılan, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasayı değerlendirdi.

"Sorunun köklü çözümü olmaz"

MA'da yer alan habere göre Karayılan, Kürtlerin haklarına yer verilmemesini eleştirdi.

10 Ağustos günü TBMM’nin çıkardığı Çerçeve Kanun, Cumhuriyet tarihinde yeni bir şeydir. Cumhuriyet kurulduktan bu yana Kürt iradesini tanımamış ve Kürtleri öldürerek yok etmek istemiştir. Bu çerçevede, bu kanun yeni ve değerli bir adımdır. Fakat bu kanunun çok eksiği ve yanlışı vardır. Her şeyden önce; bu sürecin mimarını, Önder Apo’yu kapsamamıştır. Halbuki, bu süreci başlatan Önder Apo’dur. Yine, içinde Kürt kelimesi bile geçmiyor. Demokrasiden hiç bahsedilmemiş. Halkımızın hassasiyetleri, hareketimizin görüşleri ve hatta Önderliğimizin bile görüşleri fazla dikkate alınmamış. Meseleyi sadece gerillanın silah bırakmasına indirgemiştir. Oysa bu sorun, yüzyıllık büyük bir sorundur. Dar bir yaklaşım vardır. Şüphesiz bu dar yaklaşım, sorunu çözüme kavuşturamaz. Gerilla, neyin sonucunda tarih sahnesine çıkmıştır? Bu eğer iyi açılmazsa, sorunun köklü çözümü de olmaz.

"Önder Apo zindandaysa kimseye silah bırak diyemem"

Karayılan, savaşı sona erdirmek istediklerini belirtti.

Ben daha önce; eğer Önder Apo zindandaysa, kimseye silah bırak ve git diyemem, dedim. Şimdi de aynı noktadayım. Fakat artık şunu diyebilirim: Değerli yoldaş, git Önder Apo seni karşılayacak. Dönem perspektiflerini Önder Apo sana verecek. Diyebilirim. Yani, eğer Önder Apo devreye girerse, arkadaşları karşılarsa, toplantılar yaparsa ve ikna ederse, olur. Biz bu mücadeleyi savaş ve silah zemininden çıkarıp, siyaset ve hukuk zeminine taşımaya hazırız. Önderliğimiz bunun için 33 yıldır çabalıyor ve biz de ona güveniyoruz. 33 yıldır yürütülen savaş, fazladan yürütülen bir savaştır. Kendini tekrar olduğu gibi, aslında yerinde olmayan bir savaştı. Fakat bizi yok etmek isteyenlere karşı bu savaşı yürütmeye mecbur kaldık. Her daim böyle oldu. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz ve samimi yaklaşımımız budur.

"Adil bir yaklaşım lazım"

Karayılan, hakikati araştırma komisyonunun kurulması gerektiğini söyledi.

Özcesi eğer eski defterleri açarsak kimin suçlu kimin suçsuz olduğu ortaya çıkar. Bundan dolayı biz, Adalet ve Hakikati Açığa Çıkarma Komisyonu oluşturulmasını öneriyoruz. Araştırma yapıp gerçekleri açığa çıkarsın ve hesap sorsun. Biz bunu bir gereklilik olarak görüyoruz ve buna hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Biz gerçekten Türkiye ile anlaşmak, düşmanlığı sonlandırmak istiyoruz. Yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Biz düşmana değil, demokratik cumhuriyete katılacağız. Beklentimiz buydu fakat bakıyoruz ki karşı tarafın yaklaşımı böyle değildir. Halen bizi terörist ve suçlu sayıyorlar. Terör diyorlar ama siz yüz yıldır halkımıza terör uyguluyorsunuz. Yani terazinin bir tarafını ağırlaştırırken diğer tarafını boş bırakmak olur mu? Bu konuda adil bir yaklaşım lazımdır.

(FY)