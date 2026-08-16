Munzur ve Pülümür nehirleri yağmur sonrası iki farklı renge büründü

Munzur Dağları'ndan doğarak Keban Baraj Gölü'ne doğru ilerleyen Munzur Nehri, yağışlara rağmen berraklığını büyük ölçüde korudu. Pülümür Nehri ise kahverengi ve bulanık bir görünüme büründü. Pülümür Nehri'ndeki bu görüntüye, bölgede etkili olan yağışların ardından taşıdığı sediment ve toprak sebep oldu.

Renk değişimi iyaretçilerin ilgisini çekti

İki nehrin Dersim kent merkezinde buluştuğu noktada ise yağışların ardından dikkat çekici bir doğa manzarası ortaya çıktı. Farklı renk ve berraklıktaki iki nehrin suları, birleşme noktasında bir süre belirgin bir hat oluşturarak yan yana aktı. Özellikle birleşim noktasında iki farklı renkteki su kütlesinin birbirinden belirgin şekilde ayrılması görenlerin ilgisini çekti.

Ortaya çıkan görüntü, Dersim’i ziyaret edenler tarafından cep telefonları ve kameralarla kaydedildi.

Yağışların ardından oluşan bu doğal görüntü, Munzur ve Pülümür vadilerinin farklı coğrafi özelliklerini aynı karede gözler önüne sererken, kent merkezinde doğayla iç içe yapısını da bir kez daha ortaya koydu.

(FY)