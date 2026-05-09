Moskova’da Zafer Günü kutlamaları: Rusya-Ukrayna savaşında üç günlük ateşkes

Rusya’da, İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferin kutladığı geleneksel Zafer Günü kutlamaları başladı. Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreni bu yıl güvenlik endişeleri nedeniyle son yirmi yılın en dar kapsamlı programıyla gerçekleştirdi.

Normalde Rusya’nın askeri gücünü sergilediği törenlerde bu yıl tanklar ve balistik füzeler yer almadı. The Guardian’a konuşan uzmanlar bunun Ukrayna’nın uzun menzilli insansız hava aracı saldırısı olasılığına karşı alınan önlemlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Öte yandan iki ülke 3 günlük süreyle ateşkes ilan etti. Ateşkes, tüm “kinetik faaliyetlerin” askıya alınmasını ve iki ülkeden 1000’er savaş esirinin takasını içeriyor.

Rusya, daha önce de İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sına karşı kazanılan zaferin yıldönümü nedeniyle ateşkes ilan etmişti. Ukrayna ise Moskova’nın bu tavrını, Rusya’nın hafta içinde kent merkezlerine yönelik ağır bombardımanlarını yoğunlaştırdığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski cuma günü X hesabından yaptığı açıklamada, Moskova’daki tören hazırlıkları ve Ukrayna’nın uzun menzilli saldırı kapasitesine ilişkin çok sayıda “çağrı ve sinyal” aldıklarını söyledi. Zelenski, “Eylemlerimizde simetri ilkesi iyi biliniyor ve Rus tarafına açıkça iletildi” dedi.

Zelenski, Ukrayna’nın tutumunu belirlerken savaş esirlerinin serbest bırakılmasını temel insani başlıklardan biri olarak gördüklerini belirtti:

“Kızıl Meydan bizim için eve dönebilecek Ukraynalı esirlerin hayatından daha önemli değil.”

Zelenski daha sonra Zafer Günü nedeniyle saldırın durdurulmasına ilişkin kararnamesine çıkarttı.

Rusya’nın Zafer Günü töreni sürerken gözler, ateşkesin sahada uygulanıp uygulanmayacağına ve beklenen savaş esiri takasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine çevrildi.

