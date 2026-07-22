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YT: Yayın Tarihi: 22.07.2026 17:09 22 Temmuz 2026 17:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.07.2026 17:18 22 Temmuz 2026 17:18
Okuma Okuma:  1 dakika

Moritanya açıklarında tekne devrildi, en az 143 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Moritanya açıklarında 180'den fazla kişinin bulunduğu bir teknenin devrilmesi nedeniyle 38 kişinin kurtarıldığını, en az 143 kişinin ise hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Moritanya açıklarında tekne devrildi, en az 143 kişi öldü
*Görsel yapay zekayla oluşturulmuştur.
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BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gambiya'dan yola çıkan, 180'den fazla kişiyi taşıyan ve Moritanya açıklarında devrilen tekneye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Moritanya Sahil Güvenlik ekiplerinin, denizde 25 günün ardından 18 Temmuz'da Nouadhibou kenti açıklarında alabora olan teknedeki 38 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin 1 kişinin cansız bedenine ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, en az 143 kişinin hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu ifade edildi.

Açıklamada, olay nedeniyle IOM'nin "derin üzüntü" duyduğu belirtilerek, bu olayla yıl başından bu yana Batı Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na gitmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısının 168'e çıktığı aktarıldı.

IOM Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Sylvia Ekra, yaptığı açıklamada, bu gibi olayların önlenmesi için daha güçlü bölgesel işbirliğinin yanı sıra güvenli ve düzenli göç yollarına erişim sağlanması çağrısı yaptı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
tekne Moritanya çok sayıda kişi öldü
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