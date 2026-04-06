HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.04.2026 09:45 6 Nisan 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.04.2026 09:49 6 Nisan 2026 09:49
Okuma Okuma:  3 dakika

MMO 51. Olağan Genel Kurulu tamamlandı: Yeni yönetim belirlendi

Oybirliğiyle kabul edilen sonuç bildirisinde ABD’nin küresel politikaları “emperyalist saldırganlık” olarak nitelendirilirken, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği ifade edildi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: MMO’nun X hesabı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) 51. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Genel kurul seçimleri, Demokrat Mühendisler’in adaylarını içeren tek liste üzerinden yapıldı.

Seçim sonucunda Oda’nın Yönetim, Onur ve Denetleme kurulları ile MMO’yu, TMMOB organlarında temsil edecek isimler blok liste halinde seçildi.

Seçimler sonucunda Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Yunus Yener, Bedri Tekin, Seyit Ali Korkmaz, Erhan İğneli, Elif Öztürk, Harun Erpolat, Deniz Alp Yılmaz, yedek üyeliklere Salim Melih Şahin, Cenk Abdülkerim Lişesivdin, Evren Çekin, İzzet Seferbeyoğlu, Emre Aydın, Salihcan Alpaslan, Umut Kurt; Odayı TMMOB Yönetim Kurulu’nda temsil için Ali Ekber Çakar, Hüseyin Atıcı, İbrahim Muhsin Tataroğlu; TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na Uğur Ayken, TMMOB Denetleme Kurulu’na Ali Haydar Karaçam; Oda Onur Kurulu asıl üyeliklerine Mehmet Özsakarya, Sadettin Özkalender, Seyfettin Avcı, Ahmet Turan Dörtdemir, Nergiz Bilgin; yedek üyeliklere Tefik Demirçalı, Birhan Şahin, Ahmet İhsan Taşkınsel, Naci Erçolak, Cemal Ahmet Akçakaya; Oda Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Osman Çakıl, Ahmet İlbaşı, Haydar Şahin, Aydın Güçkıran, Tuncay Korkmaz, Erdal Taş, Fikret Çaral, Arife Kurtoğlu, Haluk Altay, Gürsel Yayla, Hakan Subaşı, Mehmet Sarıca, Neşet Aykanat, Çetin Sözal, Esra Elitaş; yedek üyeliklere Adil Kesten, Hüseyin Dincer, Niyazi Oğuz, Hüseyin Kalantor, Zehra Güneş, Cumali Serdar Sönmez, İbrahim Özçakır, Şayende Yılmaz, Selda Ünver, Mehmet Ünal Şenyurt, Özgür Selçuk, Erkan Özbakır, Çetin Külah, Barış İnce, Sinan Öztemel seçildiler.

Genel kurulda yalnızca seçimler değil; mühendislik mesleği, çalışma yaşamı ve ülke gündemine ilişkin çok sayıda başlıkta önergeler de kabul edildi.

Yapay zekâdan mühendislik istihdamına, kadın mühendislere yönelik taciz ve mobbingden çocuk işçiliğine, kamu çalışanlarının ücretlerinden TMMOB Yasası’na yönelik değişiklik girişimlerine kadar geniş bir yelpazede kararlar alındı.

Venezuela, Filistin, İran, Lübnan, Yemen ve Küba halklarıyla dayanışma vurgusu

Oybirliğiyle kabul edilen sonuç bildirisi, yalnızca mesleki konularla sınırlı kalmadı.

Bildiride, ABD’nin küresel politikaları “emperyalist saldırganlık” olarak nitelendirilirken, İsrail’in Filistin’e yönelik başta olmak üzere bölgedeki saldırıları kınandı. Venezuela, Filistin, İran, Lübnan, Yemen ve Küba halklarıyla dayanışma vurgusu yapıldı.

Ortadoğu’daki gelişmelerin “yeni bir savaşlar dönemi”nin göstergesi olduğu ifade edilirken, Türkiye’deki siyasi iktidara yönelik de eleştiriler yöneltildi. Bildiride, laiklik, demokrasi, yargı bağımsızlığı ve sosyal devlet ilkelerinin zayıflatıldığı; ekonomik politikaların yoksullaşmayı artırdığı savunuldu.

Sonuç bildirisinde, mühendislik mesleğinin değersizleştiği, genç ve kadın işsizliğinin arttığı, eğitim sisteminin nitelik kaybına uğradığı yönünde tespitlere yer verildi. Ayrıca Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği ifade edildi:

Kürt sorununun çözümüne yönelik olarak 2025 yılı itibarıyla yeniden başlatılan sürecin siyasal iktidarın tekelinden çıkarılması ve tüm Türkiye halklarının sürece aktif biçimde dahil edilmesi ve geniş bir toplumsal mutabakatın sağlanması kalıcı bir barışın inşasında elzemdir. Anadilin eğitimde ve kamusal alanda özgürce kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması, temel hak ve özgürlüklerin evrensel hukuk normları çerçevesinde güvence altına alınması ve sorunun demokratik, barışçıl, şeffaf ve kapsayıcı yöntemlerle ele alınması, kalıcı toplumsal barışın tesisi açısından ertelenemez bir gerekliliktir. Yapılan her şey, iktidar ve çevresinin zenginleşmesi ve her türlü hukuk dışılık ve zorbalıkla iktidarın ömrünü uzatmak içindir. TMMOB ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarının değiştirilmek isteneceği yeni Anayasa girişimi de bu kapsamdadır.

MMO, bildirinin sonunda “bağımsız, laik, demokratik ve toplumcu bir Türkiye” hedefi doğrultusunda mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
TMMOB makina mühendisleri odası MMO Seçimi 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları Filistin Kürt sorunu barış ve demokratik toplum süreci emek hareketi işçi direnişleri
