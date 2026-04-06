MMO 51. Olağan Genel Kurulu tamamlandı: Yeni yönetim belirlendi

Oybirliğiyle kabul edilen sonuç bildirisi, yalnızca mesleki konularla sınırlı kalmadı.

Bildiride, ABD’nin küresel politikaları “emperyalist saldırganlık” olarak nitelendirilirken, İsrail’in Filistin’e yönelik başta olmak üzere bölgedeki saldırıları kınandı. Venezuela, Filistin, İran, Lübnan, Yemen ve Küba halklarıyla dayanışma vurgusu yapıldı.

Ortadoğu’daki gelişmelerin “yeni bir savaşlar dönemi”nin göstergesi olduğu ifade edilirken, Türkiye’deki siyasi iktidara yönelik de eleştiriler yöneltildi. Bildiride, laiklik, demokrasi, yargı bağımsızlığı ve sosyal devlet ilkelerinin zayıflatıldığı; ekonomik politikaların yoksullaşmayı artırdığı savunuldu.

Sonuç bildirisinde, mühendislik mesleğinin değersizleştiği, genç ve kadın işsizliğinin arttığı, eğitim sisteminin nitelik kaybına uğradığı yönünde tespitlere yer verildi. Ayrıca Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği ifade edildi:

Kürt sorununun çözümüne yönelik olarak 2025 yılı itibarıyla yeniden başlatılan sürecin siyasal iktidarın tekelinden çıkarılması ve tüm Türkiye halklarının sürece aktif biçimde dahil edilmesi ve geniş bir toplumsal mutabakatın sağlanması kalıcı bir barışın inşasında elzemdir. Anadilin eğitimde ve kamusal alanda özgürce kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması, temel hak ve özgürlüklerin evrensel hukuk normları çerçevesinde güvence altına alınması ve sorunun demokratik, barışçıl, şeffaf ve kapsayıcı yöntemlerle ele alınması, kalıcı toplumsal barışın tesisi açısından ertelenemez bir gerekliliktir. Yapılan her şey, iktidar ve çevresinin zenginleşmesi ve her türlü hukuk dışılık ve zorbalıkla iktidarın ömrünü uzatmak içindir. TMMOB ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarının değiştirilmek isteneceği yeni Anayasa girişimi de bu kapsamdadır.