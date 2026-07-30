Mısırlı sosyalist Hossam El-Hamalawy, Mısır'daki karşı devrimi ve Sisi'nin politikalarını anlatacak

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) Şişli’de Mısırlı sosyalist, gazeteci ve blog yazarı Hossam el-Hamalawy’nin konuşmacı olduğu bir toplantı düzenliyor.

31 Temmuz Cuma günü, Nostalji Kitap&Kahve’de yapılacak toplantı 19.30’da başlayacak. El-Hamalawy Verso yayınları tarafından Mayıs 2026’da yayınlanan “Mısır’da Karşı Devrim: Sisi’nin Yeni Cumhuriyeti” kitabını tanıtacak.

El-Hamalawy’nin Freie Universität Berlin’de 2018-2013 yılları arasında tamamladığı doktora tezine dayanan kitapta, ülkedeki devlet aygıtının 2011’deki Mısır Devrimi öncesinde ve sonrasındaki durumunu ayrıntılı olarak inceleniyor.

Yazar, Mısır ordusu, polisi ve istihbarat servislerini ele alarak, bu yapıların Mısır halkının kitlesel mücadelesi sonucunda nasıl ittifak yapmak zorunda kaldığını ele alıyor. El-Hamalawy, bir yandan ordunun Mısır toplumu ve devleti içindeki rolünü incelerken diğer yandan 2013’te general Abdülfettah es-Sisi!yi iktidara götüren sürecin nasıl işlediğini çözümlüyor.

Hossam El-Hamalawy kimdir?

Mısırlı bir sosyalist, gazeteci, blog yazarı, fotoğrafçı. 1999’da Kahire Amerikan Üniversitesi’nde ekonomi lisansını bitirdi. Aynı üniversitede siyaset bilimi alanında yaptığı yüksek lisansta “1977 Mısır Ekmek Ayaklanmaları” konusunu inceledi.

1990’ların sonunda Mısır’daki Devrimci Sosyalistler örgütüne katılarak üniversite kampüslerinde sosyalist solun canlanmasına katkıda bulundu. Bu yüzden Mübarek dönemi boyunca pek çok kez gözaltına alındı. 2000 yılındaki İkinci İntifada’da ve 2003 yılındaki Irak’ın işgaline karşı harekette yer aldı. 2011 Mısır Devrimi öncesinde Mübarek yönetimine karşı kurulan Kefaya hareketinin merkezinde faaliyet gösterdi. 2006 yılında El-mahalla’daki tekstil işçileri grevini ve 2008 yılındaki grevleri haberleştirdi. 25 Ocak 2011’de, daha sonra Mısır Devrimi’ni başlatacak olan eylemler sürecinin ilk çağrıcılarından biri oldu.

(EMK)