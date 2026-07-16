Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen 44 öğretmen gözaltına alındı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, (Öğretmen Sendikası), "'Bütçe yok' bahanelerinden sıkıldık" çağrısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünden Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yürümek istedi.

🔴 Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne yürümek isteyen öğretmenlerin yürüyüşüne polis saldırdı. Aralarında Öğretmen Sendikası MYK üyelerinin de olduğu öğretmenler gözaltına alındı.



📹 @KezbanKonukcu pic.twitter.com/GkaIjIGKJL — bianet (@bianet_org) July 16, 2026

Sendika.org'un haberine göre öğretmenler "Gittiğimiz her yerde önümüze sürülen 'bütçe yok' bahanelerinden sıkıldık. Herkes topu birbirine atıp en sonunda adresi Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gösterdi" diyerek bakanlık önüne basın açıklaması yaptı. Açıklamadan sonra MEB önüne yürümek isteyen öğretmenlere polis saldırdı.

Öğretmen Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, Genel Sekteri Ozan Fındık, Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy, temsilci ve üyelerinin aralarında bulunduğu 44 öğretmen bakanlık önünde darp edilerek ve ters kelepçeyle gözaltına alındı.

(FY)