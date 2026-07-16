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YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 14:12 16 Temmuz 2026 14:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 15:48 16 Temmuz 2026 15:48
Okuma Okuma:  1 dakika

Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen 44 öğretmen gözaltına alındı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne yürümek isteyen öğretmenlerin yürüyüşüne polis saldırdı. Aralarında Öğretmen Sendikası MYK üyelerinin de olduğu öğretmenler gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen 44 öğretmen gözaltına alındı
Fotoğraf: Sendika.org
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, (Öğretmen Sendikası), "'Bütçe yok' bahanelerinden sıkıldık" çağrısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünden Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yürümek istedi. 

Sendika.org'un haberine göre öğretmenler "Gittiğimiz her yerde önümüze sürülen 'bütçe yok' bahanelerinden sıkıldık. Herkes topu birbirine atıp en sonunda adresi Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gösterdi" diyerek bakanlık önüne basın açıklaması yaptı. Açıklamadan sonra MEB önüne yürümek isteyen öğretmenlere polis saldırdı.

Öğretmen Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, Genel Sekteri Ozan Fındık, Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy, temsilci ve üyelerinin aralarında bulunduğu 44 öğretmen bakanlık önünde darp edilerek ve ters kelepçeyle gözaltına alındı.

(FY)

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İstanbul
öğretmen milli eğitim eylem Gözaltı
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