Milletler Ligi’nde 4. madalya, 2. zirve: A Milli Kadın Voleybol takımı yurda döndü

*A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL tarihinde ikinci şampiyonluğunu elde ederek toplam madalya sayısını 4'e çıkardı ve üst üste 8. kez finallerde yer alma başarısı gösterdi.

*A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makau kentinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluk kupasını kazandı ve 27 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek altın madalyaya ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasıyla Türkiye’ye döndü.

Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’nde gerçekleşen dev organizasyonun ardından saat 15.20’de İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Voleybol takımı coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Havalimanında bando, marşlar, Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılanan ay-yıldızlı kafileye, yolcular ve yer hizmetleri personeli de alkışlarla eşlik etti.

Gizem Örge: "Döktüğümüz her ter bu sevgiye değer"

Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü #Canlı

https://t.co/GZvwFiMzZN — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 27, 2026

Kendileri için hazırlanan özel alanda basın mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelen milli takımda Kaptan Gizem Örge, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, verdiğimiz her emek bu ülkeye ve bu sevgiye değer. Maçtan sonra sosyal medyada ve televizyonda ülkemizin bizimle aynı heyecanı paylaştığını, o maç sayısında herkesin aynı coşkuyla havalandığını ve sevinç gözyaşları döktüğünü görmek en büyük ödülümüz. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine..."

Santarelli: "Step adım adım zirveye yürüdük"

Başantrenör Daniele Santarelli ise sergilenen performanstan gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"İstanbul’a dönüp bu güzel kupayı hep birlikte kutlamak harika bir duygu. Sergilediğimiz oyunla tüm Türkiye’yi gururlandırdığımızı düşünüyorum. Çok uzun bir süreçti ancak teknik ekibim ve oyuncularımla her gün daha iyiye gitmek için adım adım ilerledik. İstediğimiz sonuçları aldık, herkes çok mutlu."

Paris 2024’ün rövanşı Makau’da alındı

Bu tarihi zafer, aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın da rövanşı anlamını taşıyor. Paris’te bronz madalya maçında mağlup olduğu Brezilya ile iki yıl sonra bu kez VNL finalinde karşılaşan Türkiye, rakibini devirerek olimpiyattaki yenilginin telafisini kürsünün en üst basamağında yaptı.

VNL tarihindeki 2. şampiyonluk, 4. madalya

2018’den bu yana düzenlenen Milletler Ligi’nde üst üste 8. kez finallerde yer alma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Daha önce 2023’te altıne, 2018’de gümüşe uzanan milli takım, toplam madalya sayısını 4’e (2 altın, 1 gümüş, 1 bronz) çıkararak VNL tarihinin en başarılı takımları arasındaki yerini perçinledi.

Turnuvanın MVP’si Yine Melissa Vargas

Final maçında attığı 33 sayıyla devleşen milli voleybolcu Melissa Vargas, turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.

East Asian Games Dome’da düzenlenen törende altın madalyalarını Polonyalı eski voleybolcu Michal Kubiak’ın elinden alan millilerde şampiyonluk kupasını kaptan Gizem Örge yükseltmişti. İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinleten ay-yıldızlılar, bu haklı gururu İstanbul Havalimanı’nda kendilerini bekleyen binlerce vatandaşıyla paylaşarak yurda "merhaba" dedi.

(EMK)