Metin Uca kimdir?

Gazeteci, yazar, sunucu.

1961’de Hakkarili bir baba ve Söğütlü bir annenin büyük çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi.

Küçük bir bürokrat ailesinin çocuğu olarak ömrünün büyük bölümünü Ankara ve İstanbul’da geçirdi.

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği, tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı.

1987’de Anadolu Ajansı’nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. 1999 – 2000 yıllarında TRT’ de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı.

Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı.

1999’da itibaren kendi özgün sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileri ile İstanbul’da çalışmaya başladı.

Geniş toplumsal kesimlerin sevdiği programlara sunucu, yapımcı olarak imza attı. 1999-2003 yılları arasında eğlenceli sabah haber şovu Günaydın Türkiye’yi Star ekranlarında sundu.

700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT’de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer aldı.

Maydanoz, Büyüklere Masallar, Pişti isimli stüdyo programlarıyla da Show TV, ATV ve Star TV gibi kanallarda çalışmalarını sürdürdü. Çok sayıda gazetecilik ve televizyonculuk ödülünün sahibi oldu.

Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam, Tüh, Alışmadık Gözde Lens Durmaz, Her Book’a Maydanoz kitapları toplam 300 binin üzerinde sattı. Kitaplarında bugünlere neşeli bir bakış ortaya koyuyordu.

Kendi anlatımıyla “Tüm sokak hayvanlarının hamisi ve koruyucusu ve hiç çocuk babası”ydı.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden dört gün önce Anadolu Ajansı’nın önceden açıkladığı verilerle seçim sonuçlarının birebir uyuşmasına ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandı.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevli memura görevi nedeniyle hakaret' suçlamasıyla Uca’ya 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi.

3 Şubat 2022’te de İstanbul Havalimanında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltı nedeni sergilediği ''Bunu mu demek istedim ?'' adlı oyununda Stefanos Yerasimos'un ''Sultan Sofraları'' kitabında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in söylediği bir sözü okumasıydı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

3 Kasım 2023'te Kocaeli Dilovası’nda araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçirdi. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Buradaki tetkiklerde şah damarlarının tıkalı olduğu belirlendi.

15 Kasım'da taburcu edilmesi beklenirken acil bir ameliyata alındı. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 17 Kasım'da hayatını kaybetti.

