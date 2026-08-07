Meta, çocukların ruh sağlığına verdiği zararlar nedeniyle 567 milyon dolar ceza ödeyecek

ABD’nin New Mexico eyaletinde bir yargıç, Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta’yı, çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Eyalet yargıcı, söz konusu kararı, Meta'nın çocukları korumada yetersiz kaldığı ve "kamusal rahatsızlık" yarattığı gerekçesiyle açılan davada verdi.

Yargıç, krizdeki sorumluluğu nedeniyle Meta'nın, çocukların ruh sağlığı fonuna 567 milyon dolar ödemesine hükmetti.

567 milyon doların 420 milyon doları New Mexico’daki çocuk ve gençlere yönelik ruh sağlığı tedavi hizmetlerinde kullanılacak.

Kalan kaynak ise önleme ve farkındalık çalışmaları, tarama hizmetleri ve önümüzdeki beş yıl boyunca yürütülecek diğer programlara ayrılacak.

Mahkeme ayrıca Meta’nın çocukları ve gençleri korumaya yönelik platform politikalarında bir dizi değişiklik yapmasını istedi. Şirket, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını ve bu hesaplardan toplanan tüm kişisel verileri silmekle yükümlü kılındı.

Öte yandan, karara göre, New Mexico'daki genç kullanıcıların hesapları varsayılan olarak "gizli" ayarlanacak. Ayrıca Meta, okul döneminde hafta içi 08.00-15.00 saatleri ile diğer tüm günlerde 22.00-07.00 saatlerinde 18 yaş altı kullanıcılara yönelik anlık bildirimleri kapatmak zorunda kalacak.

New Mexico Başsavcısı: Çocukları korumakla ilgiliydi

New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez, kararın ardından yaptığı açıklamada davanın amacının çocukları ve aileleri korumak olduğunu söyledi.

Torrez, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin gençleri tehlikeye atan uygulamalardan sonuçlarına katlanmadan kâr edemeyeceğini belirterek kararı “çocuklarının sosyal medyada karşılaştığı risklerden endişe eden ebeveynler ve daha güvenli bir çevrimiçi ortamda büyümeyi hak eden çocuklar açısından bir kazanım” olarak değerlendirdi.

Meta temyize gidecek

Meta ise mahkemenin kararına katılmadığını ve temyize başvuracağını duyurdu.

Şirket, platformlarındaki kullanıcıların güvenliğini sağlamak için çalıştığını, zararlı içerik ve kişileri tespit etmenin yarattığı güçlükler konusunda şeffaf davrandığını savundu.

Meta, genç kullanıcıları koruma konusundaki uygulamalarını savunmayı sürdüreceğini bildirdi.

Şirket, ABD’nin başka eyaletlerinde de sosyal medya kullanımının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin davalarla karşı karşıya.

Mart ayında da yine New Mexico’da bir jüri Meta’yı sorumlu bulmuş ve şirkete 375 milyon dolarlık ceza vermişti. Son kararla birlikte şirketin dava kapsamında ödemekle yükümlü tutulduğu toplam miktar 942 milyon dolara yükseldi.

(HA)