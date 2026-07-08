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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 08.07.2026 13:04 8 Temmuz 2026 13:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.07.2026 13:20 8 Temmuz 2026 13:20
Okuma Okuma:  3 dakika

MESEM’li gençler: Bize neden haklarımızı öğretmiyorlar?

MESEM’li Gençler Haberleşme ve Dayanışma Ağı, meslek liseleri ve MESEM’lerde eğitim gören genç işçileri, haklarını öğrenmek üzere Ümraniye’de düzenlenecek etkinliğe çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MESEM’li gençler: Bize neden haklarımızı öğretmiyorlar?

MESEM’li Gençler Haberleşme ve Dayanışma Ağı, “Genç işçiler haklarını öğreniyor” başlığıyla bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

12 Temmuz Pazar günü saat 15.00’te İstanbul Ümraniye’de yapılacak etkinlikte, MESEM’lerde ve meslek liselerinde eğitim gören gençlerin işçi hakları konuşulacak.

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“Haklarımızla ilgili neden ders yok?”

Ağ tarafından yapılan çağrıda, mesleki eğitim alan gençlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda kağıt üzerinde eğitim aldıkları, ancak işçi haklarına ilişkin yeterli bilgiye ulaşamadıkları vurgulandı.

Paylaşımda şu sorular yöneltildi:

“Gittiğimiz okullarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kağıt üzerinde dersler varken, haklarımızla alakalı neden hiçbir ders yok? Bize neden haklarımızı öğretmiyorlar?”

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“Haklarımızı bilmeden daha güvensiz oluyoruz”

Açıklamada, haklarını bilmeden çalışan gençlerin yaşadıkları sorunları çoğu zaman “mecburiyet” olarak gördükleri belirtildi.

Çağrıda, “Haklarımızı bilmeden çalıştığımız zaman daha güvensiz oluyoruz. Yaşadığımız bütün problemlere mecbur olduğumuzu sanıyoruz. Haklarımızı bilmeden çalışmak istemiyoruz” denildi.

 
 
 
 
 
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“Önce haklarımızı öğrenmeliyiz”

MESEM’li Gençler Haberleşme ve Dayanışma Ağı, genç işçilerin haklarını savunabilmesi için önce bu hakları öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

Ağ, etkinlik çağrısında “Biz bu duruma karşı bir araya gelip haklarımızı birlikte öğreniyoruz. Haklarımızı savunmak için, önce onları öğrenmemiz gerekir” ifadelerine yer verdi.

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MESEM'lerde hakkınızı nasıl arayabilirsiniz?

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin bu konuda iki ayrı rehberi bulunuyor.

“Aileler ve Uygulayıcılar için MESEM Öğrencilerinin Hak Arama Rehberi” için tıklayınız.

“MESEM Öğrencileri İçin Hak Rehberi?” için tıklayınız.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
MESEM mesleki eğitim merkezleri
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